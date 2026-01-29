Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |EL ESTRENO DE LA SEMANA

“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar

La española, que retrata la búsqueda de un padre por su hija en un distópico futuro cercano a través del desierto marroquí, despertó polémicas y debates. Nominada a los Premios de la Academia, aterriza hoy en las salas platenses

“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar

Raves, desesperación y desierto en “Sirat”, nominada al Oscar

29 de Enero de 2026 | 03:14
Edición impresa

Es una de las películas más comentadas del año. Está nominada al Oscar. Y llega a las salas locales: uno de los ocho estrenos en los cines platenses hoy es “Sirat”, la película española de Oliver Laxe sobre el viaje de Luis, un padre en busca de su hija desaparecida en desierto de Marruecos, acompañado de su hijo de 12 años y su perro.

“Sirât” mezcla “Mad Max” y la cultura rave clandestina de la década de 1990 en un hipotético futuro cercano donde ha estallado la Tercera Guerra Mundial y, a pesar de la incertidumbre, hay grupos de jóvenes nómadas con estética hippie/punk cuya pasión por la música electrónica los lleva a adentrarse en el norte de África. Su viaje se vuelve existencial en medio de las nubes de polvo.

“Tambores de guerra, rumores de fronteras que cierran o de ejércitos que se mueven”, dijo el protagonista del filme Sergi López. “Nosotros sentimos que no estamos haciendo ciencia ficción, no, estamos hablando de cómo haces para avanzar con el dolor que te toca vivir en este mundo”.

Aunque se ambienta en ese futuro, “Sirât” tiene ecos irremediables en el presente. Luis es un padre buscador, una figura lamentablemente familiar en México donde padres y, en especial, madres dedican todos sus esfuerzos para encontrar a sus hijos desaparecidos, la mayoría de las veces sin ayuda de las autoridades y con la amenaza del crimen organizado que suele estar detrás esos crímenes.

 

Mezcla de “Mad Max” y la cultura rave clandestina, “Sirat” transcurre en un futuro cercano

 

“La desaparición es peor que la muerte. Es una muerte eterna”, dijo López. “Buscar sin encontrar es seguramente lo más duro que hay. La película habla de esto, lo más duro que es buscar. Y, sin embargo, buscando, buscando te puede sorprender la muerte en cualquier curva de este camino”.

“La visión de Oliver tiene mucho de espiritual”, dijo López. “Él decía que esta película obligaba al espectador, o lo que proponía al espectador, es mirar hacia dentro”.

Desde su estreno en la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes, “Sirât” ha causado revuelo, llevándose el premio del jurado, el premio a la mejor banda sonora y el Premio del Jurado de Palm Dog, para sus perritas Lupita y Pipa. La semana pasada fue nominada al Oscar en la categoría de largometraje internacional y en la categoría de sonido. Además es favorita al Goya.

La película se rodó en el desierto de Marruecos y en Teruel, en España, incluyendo un rave verdadero de tres días, que aprovecharon para hacer tomas de los fiesteros. “Sirât” significa “camino” o “vía” en árabe: en su futuro distópico no hay ley, hay armamento de guerra, el agua escasea y circular por las carreteras es un verdadero riesgo para el que se atreve a hacerlo.

“La vida se trata de eso, de intentar avanzar con lo que te toque”, dijo López. “Y si es doloroso, ¿pues cómo hacemos? Seguramente acompañado de una familia, aunque sea de una familia de punkies a la que no conoces”.

