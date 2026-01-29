La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”

El encuentro libertario que se convocó en Mar del Plata bajo el rótulo la “Derecha Fest” volvió a dejar expuesta la interna de La Libertad Avanza. De un lado, los “territoriales” que comanda Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la Provincia. Del otro, Las Fuerzas del Cielo que responden a Santiago Caputo.

Todo ocurrió delante del propio Javier Milei. La disputa volvió a hacerse visible cuando subió al escenario Pareja para presentar al Presidente. Los caputistas lo recibieron con insultos y silbidos. No sólo eso: varios de sus activos tuiteros se encargaron de difundir recortes de videos donde se escuchan y observan los abucheos.

El arranque se produjo cuando la diputada nacional Lilia Lemoine presentó a Pareja. “Es una persona que en el momento en que no sabíamos en quién confiar, pudimos confiar”, subrayó la polémica legisladora. Buena parte de los asistentes no pensaban lo mismo. Primero aparecieron silbidos; luego, insultos y cánticos agresivos contra el armador libertario bonaerense. “Pareja, compadre, la con... de tu madre”, vociferaba parte de la concurrencia.

El presidente de LLA de la Provincia recogió el guante. “No se confundan muchachos, no se confundan. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera. El enemigo es aquel que estuvo durante 20 años rompiendo la familia, rompiendo a nuestros jóvenes. Ese kirchnerismo que intentó callar a todos nosotros”, sostuvo como para intentar calmar los ánimos.

La disputa entre el caputismo y Pareja viene de lejos. Se profundizó cuando el armador provincial, con la venia de Karina Milei, borró de un plumazo a los caputistas de las listas de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre.

Las Fuerzas del Cielo no se quedaron de brazos cruzados. A Pareja la pasaron un talonario lleno de facturas y lo responsabilizaron por la derrota electoral por casi 14 puntos frente al peronismo.

En medio de ese clima se produjo otro hecho que terminó confirmando uno de los protagonistas. Cuando terminaba un acto de Milei en Rosario allá por el mes de octubre, el influencer libertario Esteban Glavinich, identificado en redes como “Traductor Te Ama” y uno de los integrantes de la denominada tropa digital libertaria, recibió una trompada de parte de Pareja.

El propio Glavinich confirmó el episodio tiempo después. “El diputado electo, profesor de derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, funcionario Nacional y senador provincial en goce de licencia con fueros (por Pareja) cobardemente me puso un piñón en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, e inmediatamente, huyó corriendo del establecimiento”, señaló en sus redes sociales en diciembre, dos meses después del incidente. Por eso no resultó casual que además de los insultos, un grupo de militantes corearan en el acto de Mar del Plata “Traductor, Traductor”.

En medio del revuelo que generó el hecho, voces cercanas a los líderes de Las Fuerzas del Cielo, el diputado Agustín Romo y el influencer Gordo Dan, salieron a despegarse de la catarata de insultos que recibió Pareja.

Fuentes cercanas al legislador nacional también buscaron bajarle el perfil al incidente. “El Presidente vivió un momento histórico con la caravana y recibió cariño en cada lugar al que fue. Sebastián estuvo con él en cada momento”, dijeron. Pero lo cierto es que la interna entre los celestiales y los territoriales volvió a estallar.