Política y Economía

Se reúne la mesa política del Gobierno y evalúa un pedido de los gobernadores

Solicitaron incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que se vienen registrando en el sur del país

Se reúne la mesa política del Gobierno y evalúa un pedido de los gobernadores
29 de Enero de 2026 | 09:04

Escuchar esta nota

La mesa política del Gobierno nacional se reunirá hoy para definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará en el período de sesiones extraordinarias que tendrá lugar en el Congreso durante febrero.

Fuentes oficiales indicaron que la reunión, programada para el mediodía, se adelantó porque iba a tener lugar recién el miércoles próximo. Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, participará de manera virtual.

El lunes último la mesa política del Gobierno había definido que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estuviera centrado en la reforma laboral y las modificaciones de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores.

De esa reunión habían participado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli, Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Fue justamente Bullrich la que el martes admitió que el Gobierno podría ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país, de modo de responder así al reclamo de los gobernadores.

