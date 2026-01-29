Milei sigue la pelea con Rocca y ahora lo acusó de desestabilizador
Milei sigue la pelea con Rocca y ahora lo acusó de desestabilizador
VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?
Netflix en La Plata: así serán los cortes desde mañana por el rodaje en el Pasaje Dardo Rocha
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
La batalla entre Mercado Libre y Temu y los reclamos al Gobierno
Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
VIDEO.- Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Se reúne la mesa política del Gobierno y evalúa un pedido de los gobernadores
VIDEO. El Teatro del Lago será restaurado: ¿qué opinan los platenses?
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas en La Plata
La Justicia avanza en la investigación de maniobras en el Banco Central y el dólar blue
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Los jóvenes y los mayores entre los castigados en La Plata por la crisis de la vivienda
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos para este jueves 29 de enero
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas
Picantes declaraciones de Yuyito González sobre la visita de Javier Milei al show de Fátima Florez
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Solicitaron incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que se vienen registrando en el sur del país
Escuchar esta nota
La mesa política del Gobierno nacional se reunirá hoy para definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará en el período de sesiones extraordinarias que tendrá lugar en el Congreso durante febrero.
Fuentes oficiales indicaron que la reunión, programada para el mediodía, se adelantó porque iba a tener lugar recién el miércoles próximo. Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, participará de manera virtual.
El lunes último la mesa política del Gobierno había definido que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estuviera centrado en la reforma laboral y las modificaciones de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores.
De esa reunión habían participado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli, Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.
Fue justamente Bullrich la que el martes admitió que el Gobierno podría ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país, de modo de responder así al reclamo de los gobernadores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí