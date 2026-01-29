Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |"SE BURLABAN MIENTRAS ROBABAN", CONTÓ EL HIJO DE LAS VÍCTIMAS A EL DIA

Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata

Delincuentes irrumpieron en una casa de 25 entre 44 y 45, en La Loma, redujeron a un matrimonio de adultos mayores y golpearon al hombre mientras saqueaban los ahorros de toda una vida. Quedaron filmados

Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata

Dos de los cinco ladrones filmados. Están siendo buscados / EL DIA

RUDY CASTILLO

29 de Enero de 2026 | 01:25
Edición impresa

 

rcastillo@eldia.com

La seguidilla de asaltos violentos a jubilados en La Plata no da tregua y suma un nuevo episodio que estremece por su crudeza. A pocas horas del brutal robo ocurrido en Olmos, donde un hombre de 79 años fue reducido a golpes por una banda, ahora otra familia quedó marcada por el terror tras una violenta entradera en el barrio La Loma. Allí, un grupo de delincuentes irrumpió en plena madrugada en una vivienda donde dormía un matrimonio de adultos mayores, golpeó al hombre, lo ató y escapó con los ahorros de toda una vida.

Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados

Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos

El hecho ocurrió entre las 3 y las 3.30 en una casa ubicada en 25 entre 44 y 45. Según relató Gustavo, hijo de las víctimas, en diálogo con EL DIA, los delincuentes actuaron con un nivel de organización que refuerza la hipótesis de una banda profesional. “Entraron cinco personas, todos encapuchados, de negro y con guantes. A mi papá lo despertaron a los golpes, a mi mamá no la golpearon, pero fue todo muy abrupto”, contó.

El jubilado fue golpeado en la boca, el estómago y otras partes del cuerpo, mientras los asaltantes revolvían cada ambiente en busca de dinero y objetos de valor. “Se llevaron todo el dinero que mis viejos juntaron para tener una vejez digna. Los dejaron secos. Es terrible pensar que después de laburar toda una vida, en minutos te sacan todo”, expresó Gustavo.

La violencia no se limitó a los golpes. Según el testimonio, los delincuentes se burlaban mientras cometían el asalto. “Mi vieja me contó que le decían ‘esta es tu plata’, ‘¿por qué no te la gastaste toda? mirá, ahora te la choreamos’. Hacían chistes mientras le pegaban y lo ataban. Es una locura”, relató. El jubilado logró liberarse minutos después de que los ladrones se retiraran y fue quien alertó a su hijo, que vive en la casa contigua.

Las cámaras de seguridad registraron la llegada y la fuga de los delincuentes, que se movilizaban en un Peugeot 206. Los investigadores analizan esas imágenes para reconstruir el recorrido del vehículo, aunque el propio denunciante advirtió que muchas cámaras de la zona no funcionan o tienen alcance limitado. “A las dos o tres cuadras ya los perdés si no vas casa por casa pidiendo cámaras. Es todo muy burocrático después de las primeras horas”, lamentó.

El ataque en La Loma se suma a otros episodios recientes que generaron alarma entre los vecinos. En las últimas dos semanas se reportaron al menos diez robos con modalidad similar en el sector, con bandas que ingresan por fondos de manzana y escapan rápidamente en vehículos. “Cuando hay vacaciones suele pasar esto, baja la presencia policial y aparecen estas bandas”, sostuvo Gustavo, quien no descartó que se trate de los mismos delincuentes que actuaron en Olmos y en otros barrios.

La causa quedó en manos de la Justicia. Se analizan cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos de prueba para intentar identificar a los autores del golpe.

 

“No vuelvan, no van a encontrar nada, se llevaron todo”
