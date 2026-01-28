La emblemática obra del Teatro del Lago de La Plata, anunciada con una inversión de más de $8.341 millones y un plazo estimado de 18 meses, generó diferentes reacciones entre los vecinos de la ciudad. El proyecto, que busca restaurar y modernizar este espacio cultural histórico, fue motivo de consulta este fin de semana entre los platenses que pasean, hacen deporte o simplemente disfrutan del entorno del Bosque platense.

En diálogo con este medio, quienes circulan diariamente por la zona compartieron su mirada sobre la iniciativa. Algunos destacaron el valor cultural y turístico de la obra: “Me parece importantísimo que se invierta en cultura. El Teatro del Lago es parte de nuestra historia y puede ser un gran atractivo para la ciudad”, señaló una vecina que caminaba por el circuito aeróbico.

Otros expresaron entusiasmo respecto al impacto que la restauración podría tener en la vida artística local y en la generación de actividades para distintos públicos: “Ojalá se convierta en un motor de actividades para todos: teatro, música y espectáculos para los chicos”, opinó un corredor habitual, enfatizando la necesidad de espacios para el encuentro y la recreación.

No faltaron, sin embargo, comentarios más escépticos o prudentes. Algunos platenses expresaron dudas sobre la magnitud de la inversión y pidieron transparencia sobre el desarrollo de la obra: “Está bueno recuperar el teatro, pero hay que cuidar que el dinero se use bien y que la obra aporte realmente a la comunidad”, reflexionó un vecino mientras paseaba a su perro.

El proyecto, detallado en una cobertura anterior de este medio, incluye la renovación de salas, mejoras en tecnología escénica y acondicionamiento de espacios complementarios, con la intención de transformar al Teatro del Lago en un polo cultural moderno dentro del Bosque platense.

Mientras avanza la planificación y se espera el inicio de las obras, la discusión entre los vecinos muestra que, más allá del consenso, existe un interés genuino por vincular la inversión pública con el futuro cultural y social de la ciudad.