Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |TRAS CUATRO DECADAS EN LA ACTIVIDAD

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

Tras 45 años al frente del negocio su dueño decidió cerrar/ G. Calvelo

29 de Enero de 2026 | 02:43
Edición impresa

La Ciudad se despide de otro negocio con más de cuatro décadas de actividad en el sector comercial de calle 8. Se trata de la tradicional zapatería “Latitud Sur”, que actualmente funciona en calle 49, entre 7 y 8, y cuyo cierre marca la finalización de una extensa trayectoria vinculada al rubro del calzado y la indumentaria.

Por estos días, la vidriera del local luce afiches con descuentos del 50 por ciento, bajo el concepto de liquidación total por cierre.

“Después de 45 años como comerciante decidí cerrar. Tengo 74 años, estoy jubilado y ya no quiero seguir”, explicó Luis Migues, dueño del comercio, al descartar la posibilidad de que la decisión de bajar la persiana fuera a causa de la crisis que, hace tiempo, se hace sentir en el sector.

Además, comentó que para continuar en la actividad debería realizar un recambio en los productos que hace años comercializan. “A esta edad, ya no estoy en condiciones de encarar una nueva renovación”, dijo y apuntó que la gente ya no usa zapatos y se inclina por un estilo más deportivo. “Hoy las mujeres usan zapatillas, no usan sandalias ni zapatos. Hay un cambio grande en la moda y eso también requiere una inversión”.

Luis Migues

El comercio es un referente en la venta de calzado de cuero, con un estilo urbano y de montaña que marcó una diferencia frente a los diseños de las grandes cadenas de indumentaria deportiva.

LE PUEDE INTERESAR

Entre un corte y la baja tensión en 65 entre 20 y 21

LE PUEDE INTERESAR

Los Hornos tiene nuevo millonario

En el local actual llevan 22 años, aunque anteriormente también pasaron por la zona de calle 8, entre 48 y 49, y por espacios emblemáticos como la Galería Podestá y el Viejo Teatro.

“Ya está, ya cumplimos”, afirmó Migues. Precisó que el cierre será a fines de febrero, cuando termine el contrato o antes, si liquida los productos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Gimnasia nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 2 a 0 ante River en el Monumental

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

“Fueron superiores, no hay nada que reprochar”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha

Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Últimas noticias de La Ciudad

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles

Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas

Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Policiales
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos
Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub
Deportes
Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron
Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?
Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Espectáculos
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Paris, Melania y más: los otros estrenos de la semana
La vuelta de las nominadas al Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
Chalamet, ¿sin Oscar por la polémica de su director?
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla