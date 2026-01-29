“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

La Ciudad se despide de otro negocio con más de cuatro décadas de actividad en el sector comercial de calle 8. Se trata de la tradicional zapatería “Latitud Sur”, que actualmente funciona en calle 49, entre 7 y 8, y cuyo cierre marca la finalización de una extensa trayectoria vinculada al rubro del calzado y la indumentaria.

Por estos días, la vidriera del local luce afiches con descuentos del 50 por ciento, bajo el concepto de liquidación total por cierre.

“Después de 45 años como comerciante decidí cerrar. Tengo 74 años, estoy jubilado y ya no quiero seguir”, explicó Luis Migues, dueño del comercio, al descartar la posibilidad de que la decisión de bajar la persiana fuera a causa de la crisis que, hace tiempo, se hace sentir en el sector.

Además, comentó que para continuar en la actividad debería realizar un recambio en los productos que hace años comercializan. “A esta edad, ya no estoy en condiciones de encarar una nueva renovación”, dijo y apuntó que la gente ya no usa zapatos y se inclina por un estilo más deportivo. “Hoy las mujeres usan zapatillas, no usan sandalias ni zapatos. Hay un cambio grande en la moda y eso también requiere una inversión”.

Luis Migues

El comercio es un referente en la venta de calzado de cuero, con un estilo urbano y de montaña que marcó una diferencia frente a los diseños de las grandes cadenas de indumentaria deportiva.

En el local actual llevan 22 años, aunque anteriormente también pasaron por la zona de calle 8, entre 48 y 49, y por espacios emblemáticos como la Galería Podestá y el Viejo Teatro.

“Ya está, ya cumplimos”, afirmó Migues. Precisó que el cierre será a fines de febrero, cuando termine el contrato o antes, si liquida los productos.