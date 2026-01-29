Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Cada vez se acrecienta más el asedio delictivo en la Zona Norte de nuestra ciudad, como también el miedo y la preocupación de sus habitantes.
Y quienes viven en Villa Elisa no escapan a esta angustiante realidad. Algunos vecinos de la zona expusieron ayer ante este diario que la inseguridad los acecha “en los últimos dos años” y que, para colmo, “hay cada vez más robos y la prevención policial es insuficiente”.
En este marco, Franco Poggi (30), quien tiene su vivienda en avanzada construcción en el barrio El Rincón de esa localidad, dio a conocer ayer a la tarde a EL DIA que es otro de los damnificados por el acuciante panorama.
“Desde que con mi pareja nos estamos haciendo la casa, en 429 entre 133 y 134, que venimos sufriendo hurtos de distintos objetos y hasta otras maldades insólitas”, sostuvo.
En ese sentido, contó que “en la noche del 22 de este mes, sin ir más lejos, se llegó al colmo de la impunidad, ya que uno de los delincuentes que fue cuando no estábamos se trepó al frente de la casa y sin preocuparle que estaba a cara descubierta, descolgó y robó una de las modernas cámaras de seguridad que instalamos”.
Pero no solo las pérdidas materiales indigna al damnificado, porque reveló que, inclusive, “hasta han defecado a algunas paredes, entre otras maldades”.
También Poggi aludió a que “en una casaquinta de mis padres que está en las calles 425 y 6 bis, de Villa Elisa, que está siendo remodelada, se manejaron con el mismo patrón de maldad”. Acotó que “en ese barrio hubo además entraderas”.
En otro pasaje de la charla, indicó que varios de estos delincuentes “son menores de edad, de entre 15 a 17 años, que son conocidos tanto por vecinos como por la propia Policía, ya que sus rostros quedaron filmados en distintos hechos”.
Poggi admitió que “se vive con mucho temor, al punto que cada vez hay más barrios con alarmas vecinales, cámaras de seguridad y rejas. La presencia policial es escasa y creo que los ladrones saben el horario en que se hace el patrullaje”.
Finalmente, mencionó que “vecinos de Villa Elisa plantearon en la comisaría la situación por la inseguridad, pero las medidas preventivan se demoran”.
