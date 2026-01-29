Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede

VIDEO. Frente a la Autopista: llamas de varios metros en la zona del Aeroclub La Plata
Una inspección en Pilar detectó un terreno baldío en el lugar declarado y un cartel de la entidad anunciando la mudanza
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dirige Claudio “Chiqui” Tapia, recibió ayer un revés de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que objetó el trámite mediante el cual la entidad pretendía trasladar su sede de la calle Viamonte 1366 de la ciudad de Buenos Aires a la calle Mercedes 1366 de la localidad bonaerense de Pilar. Los inspectores constataron que ese domicilio no existe: la calle Mercedes solo llega hasta el número 906 y, más allá, hay terrenos baldíos. En uno de esos descampados, un cartel con el logo de la AFA anuncia en letras mayúsculas: “Próximamente sede social y museo campeones del mundo”.
Por el momento, el proyecto quedó trunco. Los inspectores de ARCA verificaron que la dirección denunciada por la AFA no existe ni en registros oficiales ni en el terreno, por lo que el organismo adelantó que rechazará formalmente la solicitud. Además, la entidad fue emplazada a actualizar todos sus datos, especialmente los vinculados al domicilio, las autoridades y reformas estatutarias. Hasta que eso no ocurra, todos los movimientos fiscales y registrales de la AFA permanecerán sujetos a revisión.
La decisión se produce en medio de la disputa que la AFA mantiene con la Inspección General de Justicia (IGJ) para trasladar su sede a territorio bonaerense y pasar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. La IGJ, que ya objetó balances por 450 millones de dólares en la entidad, requirió documentación respaldatoria a la AFA para su análisis. Una vez superada esa instancia, decidirá si corresponde o no que la Asociación dependa del control de la Provincia.
La supuesta nueva sede legal también tuvo derivaciones judiciales. Fue uno de los argumentos que utilizó el juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, para resolver un conflicto de competencia y decidir que la causa por la mansión de Pilar —que se le atribuye al tesorero Pablo Toviggino— pasara del juez porteño Marcelo Aguinsky al de Zárate-Campana, Javier Gonzalez Charvay. Esa dirección había sido mencionada por los presuntos testaferros de Toviggino, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, como parte del intento de adquirir la propiedad.
Siguiendo los procedimientos habituales ante cambios de domicilios declarados, los inspectores de ARCA se presentaron en Pilar luego de que la AFA notificara que una asamblea de socios había aprobado el cambio de dirección. Al intentar localizar el lugar, comprobaron que la calle Mercedes solo llega hasta el número 906.
“Como última numeración visible se observa una vivienda particular con el número de chapa Mercedes 906”, indicaron voceros de la dependencia oficial. A pocos metros, un cartel con el logo de la AFA anuncia la construcción de la nueva sede, aunque los inspectores no detectaron ninguna obra en marcha.
“En la edificación siguiente -agregaron los voceros- se encuentra el microestadio municipal, que no posee identificación de la altura. Finalmente, los agentes observaron que entre la vivienda particular mencionada y el microestadio existe un terreno deshabitado con cartel de venta”.
La única referencia cercana a la AFA fue la de “un terreno en la misma calle, con numeración impar y de la vereda opuesta, donde existe un lote cuyo perímetro se encuentra alambrado y con abundante vegetación, lo que impide la visualización de su interior, con un cartel implantado por fuera del perímetro” con mencionado logo de la AFA.
El mensaje de ARCA fue taxativo: “El domicilio denunciado en este trámite no pudo ser localizado”, y se anticipó que la presentación será impugnada por no reunir los requisitos exigidos para ser considerada válida. Hasta tanto se actualicen los datos requeridos, todos los movimientos fiscales y registrales de la AFA seguirán sujetos a revisión.
