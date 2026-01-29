Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Un incendio generó preocupación este miércoles en la zona del Aeroclub La Plata, a la altura de diagonal 74 y muy cerca de la Autopista Buenos Aires–La Plata. El fuego produjo llamas de varios metros de altura y una densa columna de humo que pudo verse desde distintos puntos de la región.
Vecinos de la zona manifestaron su temor por la cercanía de galpones donde se almacenan aeronaves, avionetas y combustible, lo que representaba un potencial riesgo ante la posibilidad de que las llamas se expandieran.
Hasta el momento, las causas del incendio no habían sido confirmadas, aunque fuentes vinculadas al operativo indicaron que el foco se habría originado en un sector donde suelen registrarse quemas.
El jefe de los Bomberos Voluntarios de Ensenada informó que el incendio fue controlado y extinguido por las dotaciones que trabajaron en el lugar, sin que se reportaran personas heridas ni daños en las instalaciones cercanas.
