Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas

La invasión de ratas en la Ciudad (plazas Moreno, Italia, Parque Saavedra, barrio La Loma y en la periferia platense) puede entenderse como un “desorden ambiental profundo”, aseguran distintos especialistas. Si bien aclaran que las ratas de ciudad no trasmiten el hantavirus, sí son vectores de otras enfermedades complejas (leptospirosis). La falta de un buen sistema de recolección de residuos y algunas prácticas que desbordan los cestos y contenedores de basura forman parte de las razones que llevan a convivir con los roedores y los riesgos que eso genera.

En el casco urbano se pueden encontrar dos especies: Rattus norvegicus (rata noruega) y Rattus rattus (rata negra). Según la doctora y licenciada en ciencias biológicas Isabel Gómez Villafañe, investigadora del Conicet, “están acostumbradas a vivir con el ser humano y dependen del ser humano. A diferencia del ratón colilargo, que está en ámbitos más abiertos, las de ciudad encuentran espacio, alimento y condiciones para sobrevivir y reproducirse con mayor facilidad que las especies que están en campos y zonas sin tantas casas”.

El titular de la Ong Nuevo Ambiente, Marcelo Martínez, dijo que “la presencia de microbasurales, basurales crónicos a cielo abierto y la falta de un buen sistema de recolección llevan a brindar condiciones ideales para la presencia de roedores en la región, que genera el peligro de transmisión de enfermedades”.

La investigadora Gómez Villafañe dijo que las ratas de ciudad “encuentran en las ciudades condiciones de vida significativamente más favorables que sus parientes, los roedores silvestres. Mientras que los ratones de campo enfrentan condiciones adversas y altas tasas de mortalidad durante los inviernos extremos, las ratas de ciudad disfrutan de un refugio constante a lo largo del año y fuentes de alimento estables que reducen drásticamente su mortalidad estacional. Cuando el entorno urbano les provee estas facilidades, los ciclos biológicos de las ratas se ven alterados: no sufren la merma poblacional del frío, se reproducen durante todo el año y experimentan una explosión demográfica aún mayor al llegar la primavera”.

Ese fenómeno se ve potenciado por la limpieza deficiente y la acumulación de residuos, factores que investigadores del CONICET y del CEPAVE señalan como los principales motores del problema.

Investigadores sostienen que los ambientes con desorden ambiental y oferta de recursos, como basura y agua estancada, se transforman en focos de infestación.

En algunos barrios y el Centro, los vecinos denuncian que los contenedores, al no ser vaciados con la periodicidad necesaria o contar con controles frente al retiro de bolsas con comida o materiales reciclables, se convierten en basurales que actúan como imanes para las colonias. “Esta situación se agrava por el diseño urbanístico, cuyas cuadrículas, diagonales e infraestructura pluvial antigua funcionan como una superautopista subterránea. Las cloacas permiten que los roedores se desplacen de una plaza a otra sin ser detectados, utilizando estos corredores para colonizar nuevos territorios”.

SEÑAL CRÍTICA

Un indicativo crítico de que la abundancia de ratas ha alcanzado niveles peligrosos es su visibilidad durante el día. Aunque son animales de hábitos nocturnos, cuando los recursos disponibles no alcanzan para alimentar a toda la población, las ratas se ven obligadas a explorar durante las horas de luz solar. Esta mayor actividad diurna revela que la competencia por el alimento es alta y que la colonia ha crecido por encima de lo que el entorno puede sostener de forma oculta.

En ese sentido, el comportamiento de los vecinos y comerciantes juega un rol determinante, explican los especialistas. El descarte de basura en tachos abiertos o bolsas fuera de horario ofrece un banquete constante. Especialistas en control de plagas advierten que los polos gastronómicos son puntos críticos debido a su predilección por proteínas y granos. Si estos comercios sacan sus residuos sin un sellado hermético, proporcionan el combustible necesario para que la población de ratas persista y se multiplique.

Gómez Villafañe enfatiza que, para combatir eficazmente la plaga, es fundamental recortar las fuentes de alimentación: no dejar huesos, basura ni comida de mascotas a la vista. El refugio es el otro pilar de su supervivencia; balcones desordenados, acumulación de maderas, escombros o leña ofrecen el sitio perfecto para la nidación. Incluso la denominada “rata de tirante” o rata negra aprovecha su habilidad trepadora para anidar en los árboles de las ramblas y en los techos de las casas, lo que complica las tareas de control si no existe una limpieza integral de las propiedades y los espacios públicos.

La investigadora advierte que, si las fuentes de alimento siguen presentes, el veneno no disminuirá la cantidad de ratas, ya que estas simplemente seguirán explorando y multiplicándose gracias a los recursos disponibles. La única estrategia efectiva es la exclusión y la higiene. El método sugerido por los biólogos incluye el manejo estricto de los alimentos, la limpieza profunda para eliminar nidos y el sellado de grietas superiores a medio centímetro con materiales resistentes como malla metálica o cemento.

Las ratas de ciudad pueden transmitir enfermedades como leptospirosis y salmonelosis, a través de la orina, a diferencia del colilargo que se contagia mediante el aire.