Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

Gimnasia sufrió el partido en el Monumental. Colectiva e individualmente, quedó preso de la inferioridad numérica del inicio de partido, cuando una imprudencia de Manuel Panaro dejó al equipo con uno menos. Iban apenas 13 minutos de juego pero el Tripero jamás pudo recuperarse: ni siquiera cuando River también quedó con 10 pudo llevar real peligro al arco millonario.

¿Es un paso atrás? Imposible saberlo. Quizá con once perdía igual, pero seguramente hubiera sido otro partido, más luchado y con Nacho Fernández en cancha , sacrificado por Zaniratto en la búsqueda de mayor juventud y despliegue.

Lo cierto es que -en el partido real y no ideal- Gimnasia no tuvo chances. Y cuando buscó plantear un partido más parejo, no encontró en el banco de suplentes los intérpretes para las ideas del entrenador. Así, en ese partido real, Gimnasia se fue derrotado y sin patear al arco en los 90 minutos.

Hubo un interesante ida y vuelta en el comienzo del partido. Casi un espejismo. Más allá de algunas imprecisiones, River se plantó en una postura dominante pero el equipo de Zaniratto no se metió atrás e intentó contener en el centro del campo para salir con alguna pelota larga de contragolpe.

Al local le costó terminar las jugadas en esos primeros minutos. Le faltó o le sobró un pase, por eso la única jugada de cierto riesgo en los primeros minutos fue un remate desviado del uruguayo Matías Viña.

El plan de partido de Gimnasia cambió a los 12 minutos, cuando Manuel Panaro cometió una imprudencia, fue abajo y golpeó con una plancha por arriba del tobillo a Fausto Vera. Amarilla para Dóvalo, llamó el VAR (con Germán Delfino al frente) y el arbitro cambió su decisión y expulsó al bolivarense. Con diez jugadores, Gimnasia se rearmó con dos líneas de cuatro (Nacho Fernández a la derecha y Franco Torres a la izquierda) para tratar de hacerle cuesta arriba el partido al equipo de Gallardo.

Las obligaciones y la pelota fueron de River. Así, otra vez llegó vacío Viña y Nelson Insfrán se quedó con su remate. Y Sebastián Driussi, desde adentro del área, mandó su disparo por encima del travesaño. Y Montiel cacheteó la pelota que se fue cerca del caño derecho del Mono. Campo, pelota y dominio absoluto de River. ¿Gimnasia? Esfuerzo para la marca y esperar alguna posibilidad aislada en ataque. La única que tuvo fue con Chelo Torres fuera de juego.

Se salvó el Lobo con un buen tiro libre del colombiano Quintero que Nelson Insfrán, muy bien parado, manoteó al tiro de esquina. Tuvo otra chance Driussi, que se quedó sin ángulo para el remate. Sin embargo, Gimnasia aguantó hasta los 40 minutos cuando otro tiro libre de Juan Fernando Quintero se convirtió en un golazo. Nada que hacer Insfrán ante el zurdazo del colombiano que puso el 1 a 0 en la noche de River. Antes del final, Fausto Vera casi mete el segundo desde lejos.

Buscó algo distinto Zaniratto para el complemento, por eso ingresó Santiago Villarreal en lugar de Nacho Fernández. No solo nada cambió, sino que antes de los 5 minutos desbordó Colidio por la izquierda y le sirvió el gol a Quintero que no tuvo problemas para marcar el 2 a 0 y liquidar el partido.

La expulsión de Matías Viña a los 11 minutos del complemento dejó a los dos con 10 hombres, aunque River mantuvo el control de la pelota como si mantuviera la diferencia numérica. El Lobo metió peligro solo con un tiro de esquina de Nicolás Barros Schelotto, mientras el local tuvo algún remate de Driussi bastante desviado.

Gimnasia quedó preso de la inferioridad numérica casi en el inicio del partido

Se planchó River y Gimnasia pudo arrimar el bochín al área de Beltrán. El Lobo, por primera vez en la noche, pudo sumar tres o cuatro pases aunque siempre lejos del descuento. Quintero tuvo el tercero, pero está vez Insfrán se quedó con el zurdazo bajo del colombiano.

Zaniratto movió el banco con los ingresos de Diego Mastrángelo, Lucas Castro y Jorge De Asís para jugar los últimos 15 minutos del partido. De una pelota quieta mal administrada a favor, Nelson Insfrán terminó tapándole un mano a mano a Martínez Quarta. Siempre River estuvo más cerca del gol, aún cuando quedaron parejos en cantidad de hombres. Encima, una jugada en la que se iba Franco Torres fue sancionada con una inexistente posición adelantada.

Para el final, solo quedó otra roja, la expulsión del juvenil Jorge De Asís, que llegó a destiempo en una de las últimas jugadas del partido. River ganó bien, claramente. El Lobo pagó muy cara la roja a Panaro y el partido que estaba en la pizarra del técnico quedó allí, solo en el plano de las ideas.

CHAU RACHA Con la derrota de anoche en el Más Monumental, Gimnasia dejó atrás una racha favorable de cuatro triunfos consecutivos de visitante. En esa condición le había ganado a River, Platense, Unión y Barracas Central.