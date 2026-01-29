El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días

En una jornada complicada para el mercado accionario, los papeles de empresas argentinas se negociaron a la baja, pero los bonos de la deuda siguieron en alza, aunque la nota importante fue que el riesgo país se consolidó debajo de los 500 puntos, en niveles mínimos en casi ocho años.

En renta fija, los papeles de la deuda en dólares subieron, y se destacaron los Globales, que avanzaron hasta 1,3%.

En tanto, el riesgo país cedió 2%, hasta los 484 puntos, y así acumuló en los últimos seis días un retroceso de 15%.

En renta variable, el S&P Merval, que llegó a avanzar 1,4% en la rueda, retrocedió 0,4%, a 3.230.714,02 puntos básicos (en dólares cerró plano). Las tres acciones que más cayeron fueron las de Transener (-4,4%), Cresud (-3,1%) y Edenor (-2,9%).

Entre los ADRs argentinos hubo caídas, con BBVA liderando las bajas, al retroceder 3,6%, seguida de Cresud, que cayó 3,1%, y de Edenor, que perdió 3,4%.

El dólar oficial cerró sin cambios, en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue cerró en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una baja de 0,34%.

El dólar mayorista se ubicó en $1.444,5, subió 0,3% y quedó a 117 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.561,03).

El MEP cayó 0,05% hasta $1.462, y el CCL subió 0,04% hasta los $1.509,3.