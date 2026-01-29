Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |En 3 entre 64 y 65

Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron

29 de Enero de 2026 | 01:22
Edición impresa

Un adolescente que registraba antecedentes por forzar los portones de entrada a edificios para luego robar motocicletas, fue esta vez aprehendido tras ser descubierto en esa maniobra en 3 entre 64 y 65.

En base a lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, fue a través de un llamado al 911 que se alertó a tiempo sobre esa situación, por lo que policías del Comando de Patrulla acudieron a la escena de inmediato.

Allí constataron la veracidad de lo advertido por el denunciante, por lo que enseguida redujeron y arrestaron a quien, tras ser identificado, se estableció que tiene 17 años y un prontuario por robos con la misma modalidad.

Los voceros además consignaron que en este último edificio ya había dañado el policarbonato del portón de ingreso a esa torre de departamentos.

Fue trasladado a la comisaría novena, donde le abrieron una causa por “tentativa de robo”. Interviene la UFI N° 3 del Joven.

 

