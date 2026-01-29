Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas
“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un adolescente que registraba antecedentes por forzar los portones de entrada a edificios para luego robar motocicletas, fue esta vez aprehendido tras ser descubierto en esa maniobra en 3 entre 64 y 65.
En base a lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, fue a través de un llamado al 911 que se alertó a tiempo sobre esa situación, por lo que policías del Comando de Patrulla acudieron a la escena de inmediato.
Allí constataron la veracidad de lo advertido por el denunciante, por lo que enseguida redujeron y arrestaron a quien, tras ser identificado, se estableció que tiene 17 años y un prontuario por robos con la misma modalidad.
Los voceros además consignaron que en este último edificio ya había dañado el policarbonato del portón de ingreso a esa torre de departamentos.
Fue trasladado a la comisaría novena, donde le abrieron una causa por “tentativa de robo”. Interviene la UFI N° 3 del Joven.
LE PUEDE INTERESAR
Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub
LE PUEDE INTERESAR
Crimen de Kim: el juicio contra el adolescente arrancaría en febrero
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí