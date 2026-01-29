Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?

Camila Homs y José “El Principito” Sosa están viviendo un gran momento familiar con el nacimiento de su hija. El martes 27 de enero, la pareja recibió a la pequeña Aitana, a quien recibieron en el sanatorio Otamendi en Buenos Aires. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada, una inesperada polémica se desató en las redes sociales.

La situación se desató cuando se dio a conocer el nacimiento de la bebé y el particular nombre que Cami eligió para su beba, la primera con el futbolista de Estudiantes de La Plata, ya que la modelo ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul.

Fue el fandom de Tini Stoessel quien comenzó a deslizar la posibilidad de que el nombre Aitana que la modelo eligió para su hija sea en tono de venganza contra la cantante, quien fue señalada como tercera en discordia tras la ruptura de Homs y De Paul.

En X (antes Twitter), los usuarios vincularon el nombre de la bebé con el de la cantante española, Aitana, quien fue pareja de Sebastián Yatra después de Tini y de quien se decía había sido el motivo por el que la pareja de músicos puso punto final a su relación.

“¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”

Usuaria de X

“¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”, fue uno de los mensajes más contundentes. “¿No había otro nombre?”, cuestionó otra usuaria, remarcando la insólita coincidencia en la elección tras la rivalidad mediática que Homs tuvo con Tini por años.

Pese a estas especulaciones, Camila había aclarado a qué se debía la elección de este nombre: “Me gusta hace muchísimos años. Cuando se lo planteé a José me dijo que sí, re. Es original y dulce”, contó, corriéndose del a controversia.