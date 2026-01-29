Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas 

29 de Enero de 2026 | 07:56

En la tele, contaron que desde la producción de la serie de Moria Casán no estarían contentos con Cecilia Roth.

Allí, su participación fue la última en grabarse y, según los colegas, ella llegaría muy tarde a los rodajes, lo que termina perjudicando todo el trabajo.

Ahora, la actriz contó su versión sobre esta polémica.

Ángel de Brito se comunicó con Cecilia Roth y le preguntó por estos rumores. "Está muy enojada. Me dijo que fue todo muy mala leche, ni la echaron, ni le sacaron escenas, ni llegó tarde. Estas son las palabras de ella, después cada uno puede ser lo que quiera. Hoy fue la fiesta de final del rodaje y me dijo que va a ir porque se llevó excelente con sus compañeras, Griselda y Sofía", contó el mencionado periodista y recordó que fueron a comer con Moria para festejar las grabaciones.

"Está todo bien, no sé de dónde salió, pero ni me quiero enterar", le dijo Cecilia Roth a Ángel de Brito, quién para terminar, agregó: "Ella siente que alguien tiró esto para que se hable y para que la vayan a buscar, hagan notas".

