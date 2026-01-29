Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas

Con el inicio del ciclo académico universitario y la creciente demanda de vivienda por parte de estudiantes que llegan a la capital bonaerense, también se incrementan los casos de estafas.

En este marco, la Subsecretaría de Atención a Inquilinos municipal brindó recomendaciones fundamentales a tener en cuenta al iniciar el proceso de alquiler en la Ciudad, haciendo hincapié en la necesidad de comprender el contrato antes de firmarlo y corroborar el estado de la propiedad a ocupar.

Además, desde el área se recordó que la “Guía de Inquilino” se encuentra a disposición y que se puede evacuar cualquier duda y realizar consultas escribiendo a diratencioninquilinos@laplata.gob.ar o comunicándose a la línea de WhatsApp del área 221 679 2007.

PARA TENER EN CUENTA

Entre los datos y situaciones (ver cuadro) para no caer en engaños se suma que en la provincia de Buenos Aires, los honorarios inmobiliarios deben ser del 1% o 2% del valor total del contrato para cada parte, pudiendo una sola asumir el total, aunque sin superar el 4%. También es importante saber que el Impuesto de Sellos solo se aplica cuando la valuación fiscal del inmueble supera los $1.731.600, dato que puede verificarse en la web de ARBA. De corresponder, el impuesto es del 0,5% del contrato y el inquilino debe exigir el comprobante de pago.

Asimismo, todas las partes del contrato deben constituir un domicilio electrónico para las comunicaciones formales. Al ingresar al inmueble, se recomienda documentar su estado con fotos y enviar, si es necesario, un contrainventario a la inmobiliaria o al propietario. En el caso de pensiones o residencias universitarias, es fundamental verificar que cuenten con la habilitación municipal.