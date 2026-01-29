Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |DENUNCIAN QUE LOS PROBLEMAS COMENZARON EL LUNES

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

Los frentistas que a diario deben retirar botellones en la delegación de Absa denuncian el incumplimiento de ese esquema de emergencia. El acueducto que normalizaría el servicio de red, en fase de pruebas

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

Los bidones, listos y retenidos dentro de las instalaciones de Absa mientras los vecinos pasaron el día sin agua / Demian Alday

29 de Enero de 2026 | 02:49
Edición impresa

Desde hace tiempo y cada vez peor, en Villa Castells, acceder al agua potable dejó de ser básico para convertirse en una rutina diaria de espera, incertidumbre y bronca.

Los vecinos deben acercarse a un punto de retiro dispuesto por ABSA para llevarse un bidón de ocho litros por familia, con el que deben cubrir todo su consumo hasta la siguiente entrega. El horario es acotado, la entrega se hace de lunes a viernes de 8.30 a 14 y sábados de 9 a 12, horario en el que deben acudir cada día llueva o truene, para poder garantizarse el suministro que, tal como remarcó una vecina, “debería llegar a la puerta de mi casa”.

Como si esa situación no fuera suficiente, durante esta semana el problema se profundizó. Vecinos de las manzanas comprendidas entre las calles 496 y el arroyo Rodríguez, y desde Belgrano a Centenario, así como del sector que va de 485 a 505 y de 2 a 13, denunciaron que directamente no hubo entrega de agua. Tanto el lunes como el miércoles, al acercarse a la delegación de ABSA ubicada en 501 entre 15 y 16, se encontraron con el portón cerrado y un cartel que indicaba: “No hay agua”.

 

“No respetan horarios ni cantidades. A veces vienen a las 8, otras a las 10. Yo tengo auto y estoy de vacaciones, puedo venir varias veces, pero no es justo para las personas mayores venir con estas temperaturas”

Gabriela
Vecina de 497 entre 8 y 9

Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles

Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas

 

Todo empezó en 2013, cuando se determinó que la contaminación de la napa (sodio) hizo cancelar el uso del agua de red. Años más tarde empezó a llegar desde la planta de Punta Lara a través de un acueducto nuevo, pero falló rápido y ahora unas 30 mil personas de Villa Castells esperan el final de la obra de mejora de ese sistema.

“El martes dieron dos bidones en compensación por el faltante del lunes, pero llegué a las 12 y ya no había más. Me quedé sin agua. El miércoles vine temprano, el camión de reparto no había llegado, dijeron que volvía en una hora. Regresé cerca de las 12.30 y aunque había bidones y aún estaba dentro del horario de entregas ya estaba cerrado”, denunció Gabriela, vecina de 497 entre 8 y 9.

Este diario pudo comprobar que efectivamente, tras el portón de la delegación había un centenar de bidones aguardando al rayo del sol.

“No respetan horarios ni cantidades. A veces vienen a las 8, otras a las 10. Nosotros pagamos el servicio y el agua debería llegar a nuestra casa. Yo tengo auto y estoy de vacaciones, puedo venir varias veces, pero no es justo para las personas mayores que tienen que tomar un remisse o venir con un changuito, con estas temperaturas”, remarcó visiblemente molesta la vecina.

El enojo se acrecentó cuando un empleado de lugar le contestó -según el relato de Gabriela- de manera irónica: “No te quejes que seguro te sale más cara la factura del teléfono que la de agua”.

Este mismo operario, habría dicho que ya no se estaban entregando porque se había solucionado el problema y podían tomar el agua de sus casas. “Hay vecinos que han hecho estudios del agua de la red y dieron que tiene arsénico y que no es potable. Si este señor se quiere envenenar que se envenene todo lo que él quiera, pero yo no me voy a exponer ni a mí ni a mi familia a tomar un agua que no es potable. Y si ellos están obligados por un juez a dar los bidones de agua, es por algo”, afirmó Gabriela.

 

“La realidad es que se tendría que solucionar el problema de fondo, que es abrir la canilla y tener agua. Pero encima que dan esta solución rudimentaria, ni siquiera lo pueden hacer efectivo

Damián
Vecino de Villa Castells

 

DUDAS POR EL ESTADO DEL AGUA

“El lunes cuando vine y vi que estaba cerrado pregunté en el grupo de vecinos y dijeron que no daban más porque aparentemente ya estaba solucionado el tema de la potabilización, pero yo no vi ningún estudio que avalara esa información”, apuntó Damián, incrédulo de que de un día para el otro se haya solucionado la problemática que arrastran desde hace una década.

Desde el ministerio de Infraestructura, encargado de la obra del acueducto que brinda el servicio a toda la zona, se indicó que mejoró la calidad del agua de las zonas afectadas pero que de todos modos está en periodo de prueba.

“La verdad es que cansa esta situación de tener que venir todos los días acá. Yo vengo en bicicleta y encima cuando llego me encuentro con que está cerrado”, lamentó Damián y continúo: “Vivo con mi pareja y además tengo animales, nos alcanza raspando un bidón por día. Más cuando hay que cocinar, llenar una olla para hacer fideos te lleva casi todo el bidón y terminás usando el agua que no es apta”.

“La realidad es que se tendría que solucionar el problema de fondo, que es abrir la canilla y tener agua ¿no? Pero encima que dan esta solución rudimentaria de tener que venir a buscar bidones acá, ni siquiera lo pueden hacer efectivo. Eso es patético, la verdad”, cerró Damián.

Ante las quejas de vecinos este diario consultó a Absa sobre la entrega de bidones. Desde la empresa no brindaron una respuesta.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

