La Ciudad |EL CUIDADO DEL PATRIMONIO PLATENSE Y DE LA SEGURIDAD

Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles

El desprendimiento en 60, 1 y 115, reabre el debate sobre el mantenimiento y las inspecciones. Indicios que conviene atender

29 de Enero de 2026 | 02:48
Edición impresa

La siguiente afirmación no está muy alejada de la realidad: “En la Ciudad llueven pedazos de mampostería, de hierro, de cornisas”. Es que un nuevo desprendimiento volvió a encender las alarmas. Esta vez ocurrió en el casco urbano y zona de facultades: en calle 60 entre 1 y 115.

Aunque es pleno enero y los transeúntes no son tantos, fueron los vecinos quienes alertaron el derrumbe a EL DIA: “Cerca de las 21 del martes pasé por el lugar y me encontré con trozos de la casa sobre la vereda. Se cae a pedazos, puede matar a cualquiera, principalmente a quienes vivimos por aquí”, señaló. Otro frentista dijo: “No es la primera vez que esto ocurre, hace tiempo que este inmueble se está viniendo abajo” y, finalmente, otro más remató: “Llamé varias veces a la Municipalidad y nadie se hace cargo. Esto puede terminar en desgracia”.

La caída de pequeños fragmentos de viviendas en altura, como pueden ser los balcones o las cornisas, es un problema con historia en la Ciudad. Tan sólo basta con mirar hacia atrás: este diario publicó una decena de desprendimientos durante el 2025. Por ejemplo, en octubre se sucedieron en un radio de no más de 2 kilómetros en el casco urbano, 6 desmoronamientos.

En tanto, en cuanto al edificio de 60 entre 1 y 115, se podrían establecer una serie de factores que expliquen por qué. Número uno: la antigüedad del edificio patrimonial. Dos, la falta de poda de los árboles que lo circundan. Tres: el viento y la corrosión climática. Cuatro y quizás la más importante: la falta de mantenimiento y de revisión periódica.

Así, la problemática exhibe un abanico de preguntas: ¿quién o quienes son responsables? ¿Cómo evitar los derrumbes en la Ciudad? ¿Es necesario realizar revisiones? ¿Cada cuanto?

RESPONSABLES Y CAUSAS

Ante la consulta de este diario, una fuente de la Comuna explicó que se llevó adelante un operativo para constatar el estado del inmueble y “en caso de determinarse la existencia de riesgo, se intimará al propietario para que realice las intervenciones necesarias”, señaló.

En tanto, una fuente del Colegio de Arquitectos Distrito 1 (Capbauno), dijo a EL DIA: “La responsabilidad es del propietario. Lo primero que se debe hacer es una denuncia al 147, de la Municipalidad. Ellos envían a un inspector de obras particulares para que evalúe la situación”.

Rubén Aprea, secretario de Capbauno, resaltó en diálogo con este diario: “Los responsables son los propietarios de la vivienda pero la Municipalidad tiene una normativa -que no la tiene en uso-, que es la Ordenanza 10.681, del Código de Construcción y que determina que debe llevar un registro de edificios públicos y privados”, y detalló: “Con esa normativa, la Comuna debería realizar la Verificación Técnica de edificios de viviendas y públicos, cada 5 años”.

En contraste, la fuente de la Comuna aseveró: “El rol del Municipio consiste en controlar y verificar que las construcciones se encuentren en condiciones adecuadas y no representen un peligro para la vía pública. Este tipo de controles se realiza de manera sistemática en el marco de los operativos habituales, incluso en inmuebles deshabitados, siempre respetando los protocolos y procedimientos establecidos”.

Asimismo, entra en juego la cuestión patrimonial del edificio. “El que sufrió el derrumbe es patrimonial, es decir de 1930 para atrás”.

Lo que sucede con estos edificios es que “la municipalidad les dice a los propietarios que los edificios son patrimoniales, que no los puede tocar pero asimismo tampoco le otorgan beneficio alguno, como la excepción de impuestos. Así es muy difícil que los vecinos puedan llevar a cabo el mantenimiento adecuado”, explicó Aprea.

CON VISTA DE FUTURO

Lo primero que hay que hacer tras la caída de un mampostería, o una parte de revoque o estructura, es llamar al 147 y denunciar el incidente. En un escenario ideal, la Comuna inspecciona el lugar del incidente y establece un perímetro de cuidado, a través de una cinta peligro, por ejemplo.

No obstante, Capbauno está analizando un proyecto similar al que se desplegó Mar del Plata a través de la Ordenanza Municipal 12.562, la cual exige a los frentistas a una inspección anual del estado de fachadas y balcones para presentar a la Comuna local. Sin embargo, el mismo quedó en “stand by” ante el tratamiento del nuevo Código de Ordenamiento Urbano.

Mientras tanto, entre las principales medidas de prevención, Aprea recomendó a los consorcios de los edificios “estar atentos a falencias nivel de mampostería, revoque y elementos salientes, como balcones y sus estructuras de hierro”, señaló y agregó: “También a los escalones, a las veredas rotas. A todas las situaciones que puedan ser un peligro en la zona pública para el transeúnte de la vereda”.

Finalmente, cerró: “La verificación de la Comuna sería el camino correcto que estas cosas no pasen. Si hay una inspección en edificios con peligro de derrumbe se toman las medidas con los propietarios a tiempo, para que no llegue a producirse el hecho”.

DE LA DENUNCIA A LOS “AVISOS” QUE DA UN EDIFICIO

Exigir a la Comuna la verificación del edificio ante la mínima sospecha de accidente.

Prestar atención a elementos salientes y escalones y veredas rotas.

En caso de tratarse de edificios patrimoniales, mantenerlos constantemente.

