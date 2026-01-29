Kicillof, entre críticas a Milei y un operativo clamor

Axel Kicillof encabezó ayer un acto en San Pedro, donde además de realizar un crítico balance de la marcha de la temporada apuntó con dureza contra la política económica del presidente Javier Milei.

Ese rasgo distintivo de la actividad acaso no haya sido el más saliente. El intendente peronista Cecilio Salazar le aportó pimienta al lanzar una suerte de operativo clamor delante de Kicillof. “Estamos fortaleciendo el MDF tal cual nos han pedido y fortalecer el MDF es fortalecer el gobierno de Axel, de nuestro futuro candidato a presidente y seguramente nuestro próximo Presidente de la Nación. Es el deseo que tenemos todos en nuestro corazón”, arrancó.

Y completó: “No alcanza con el peronismo, tampoco con la provincia de Buenos Aires. Sé perfectamente bien que Carli (Bianco) está preparando ya el Clío móvil para recorrer el país. Te vamos a acompañar y vas a ser nuestro próximo presidente”.

A escasos metros, Kicillof sonrió frente a las palabras de Salazar, uno de los alcaldes de la Segunda sección electoral que trabaja dentro del esquema del Movimiento Derecho al Futuro.

En ese marco, el Gobernador apuntó luego sobre la figura del Presidente. “Nosotros hablamos con representantes de todos los sectores y el diagnóstico es unánime: hay un desplome de la actividad que afecta a las ventas y al consumo. La caída en las visitas, las estadías y las compras de los turistas tiene un solo responsable: el Gobierno nacional y sus políticas económicas”, señaló.

En ese marco, el ministro de la Producción, Augusto Costa, afirmó que se redujo un 3 por ciento la cantidad de turistas respecto del año pasado, que las estadías son más cortas y que el consumo turístico “se desplomó”.

LA INTERNA

En forma paralela, el kicillofismo sigue apretando el acelerador en sus armados seccionales. Al encuentro que se desarrolló el martes con referentes de la Segunda sección, ayer se sumó el que se concretó en la Séptima.

Los referentes del MDF recibieron la orden de ir armando listas locales en todos los distritos ante la eventualidad de que no haya acuerdo a nivel provincial y la competencia derrame localmente. De todas formas, en varios distritos se presume que la pelea será inevitable.