Kicillof, entre críticas a Milei y un operativo clamor

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas
“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Axel Kicillof encabezó ayer un acto en San Pedro, donde además de realizar un crítico balance de la marcha de la temporada apuntó con dureza contra la política económica del presidente Javier Milei.
Ese rasgo distintivo de la actividad acaso no haya sido el más saliente. El intendente peronista Cecilio Salazar le aportó pimienta al lanzar una suerte de operativo clamor delante de Kicillof. “Estamos fortaleciendo el MDF tal cual nos han pedido y fortalecer el MDF es fortalecer el gobierno de Axel, de nuestro futuro candidato a presidente y seguramente nuestro próximo Presidente de la Nación. Es el deseo que tenemos todos en nuestro corazón”, arrancó.
Y completó: “No alcanza con el peronismo, tampoco con la provincia de Buenos Aires. Sé perfectamente bien que Carli (Bianco) está preparando ya el Clío móvil para recorrer el país. Te vamos a acompañar y vas a ser nuestro próximo presidente”.
A escasos metros, Kicillof sonrió frente a las palabras de Salazar, uno de los alcaldes de la Segunda sección electoral que trabaja dentro del esquema del Movimiento Derecho al Futuro.
En ese marco, el Gobernador apuntó luego sobre la figura del Presidente. “Nosotros hablamos con representantes de todos los sectores y el diagnóstico es unánime: hay un desplome de la actividad que afecta a las ventas y al consumo. La caída en las visitas, las estadías y las compras de los turistas tiene un solo responsable: el Gobierno nacional y sus políticas económicas”, señaló.
En ese marco, el ministro de la Producción, Augusto Costa, afirmó que se redujo un 3 por ciento la cantidad de turistas respecto del año pasado, que las estadías son más cortas y que el consumo turístico “se desplomó”.
LE PUEDE INTERESAR
El massismo ratifica su rechazo a las reelecciones
LE PUEDE INTERESAR
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
En forma paralela, el kicillofismo sigue apretando el acelerador en sus armados seccionales. Al encuentro que se desarrolló el martes con referentes de la Segunda sección, ayer se sumó el que se concretó en la Séptima.
Los referentes del MDF recibieron la orden de ir armando listas locales en todos los distritos ante la eventualidad de que no haya acuerdo a nivel provincial y la competencia derrame localmente. De todas formas, en varios distritos se presume que la pelea será inevitable.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí