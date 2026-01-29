Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas
“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras una serie de declaraciones indagatorias, la fiscal Lacki consideró que hay pruebas suficientes para sostener la acusación
La Justicia de La Plata pidió la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los dos empleados del Senado bonaerense acusados de múltiples abusos sexuales contra jóvenes militantes y trabajadoras legislativas, en un caso que generó fuerte impacto institucional y político.
El requerimiento fue presentado por la fiscal Betina Lacki ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, tras una serie de declaraciones indagatorias y testimoniales que, según consideró la acusación, aportaron pruebas suficientes para sostener la imputación y mantener detenidos a los sospechosos mientras avanza la investigación.
Los imputados están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio, en al menos nueve hechos. La fiscal sostuvo que la prisión preventiva resulta necesaria tanto para asegurar el proceso judicial como para resguardar a las víctimas.
Durante la última semana declararon docentes, estudiantes, amigas y compañeras de militancia de las denunciantes, la expareja de una de ellas y una funcionaria municipal, lo que permitió ampliar el cuadro probatorio. Ahora el magistrado deberá convocar a una audiencia presencial con las partes, prevista para los próximos días, tras la cual definirá si ratifica la prisión preventiva.
La causa se originó a partir de denuncias presentadas por cuatro mujeres, dos de ellas en 2019 y otras dos en 2025. Los acusados eran dirigentes de una agrupación política kirchnerista y se desempeñaban como empleados de planta permanente en la Legislatura bonaerense. Según las denuncias, utilizaban su posición de poder y promesas de oportunidades laborales o educativas para captar a jóvenes, a quienes luego sometían a un sistema de manipulación psicológica y sexual.
Las víctimas relataron que los abusos ocurrieron en domicilios particulares, departamentos, oficinas del Senado e incluso en contextos vinculados a la militancia política. En algunos casos, señalaron que una de las imputadas facilitaba el acceso del otro acusado a las jóvenes, presenciaba los episodios o participaba activamente en la dinámica de sometimiento. En resoluciones previas, el juez Masi había señalado que las víctimas eran encerradas para impedir que escaparan y que, tras los abusos, eran perseguidas.
LE PUEDE INTERESAR
Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos
LE PUEDE INTERESAR
Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí