Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos para este jueves 29 de enero

La Cuenta DNI del Banco Provincia renueva este jueves 29 de enero una serie de descuentos pensados para aliviar los gastos diarios. La jornada incluye beneficios en farmacias y perfumerías, ahorros en ferias y mercados, promociones en universidades y descuentos especiales en supermercados y marcas vinculadas a la temporada de verano.

Este jueves 29 de enero, la billetera digital del BAPRO vuelve a ofrecer una batería de promociones que combinan descuentos diarios con otros que aplican en fechas puntuales, permitiendo organizar las compras de forma más conveniente en comercios adheridos de toda la provincia.

Además, siguen las acciones vinculadas a la temporada de verano, con importantes ahorros en marcas gastronómicas y balnearios, que forman parte de una estrategia para impulsar el consumo en destinos turísticos bonaerenses.

Las ofertas de la Cuenta DNI para este jueves 29 de enero

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes y SAO Medialunas. También los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.

Los descuentos en supermercados de este jueves