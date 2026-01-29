Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
7
Una vez más, Santiago Núñez mostró un gran nivel, siendo clave en la victoria ante Boca. Antes del gol, ta venía mostrando sus credenciales, con buenos cortes y firmeza defensiva. En el gol ganó correctamente la marca para mandar la pelota al fondo de la red. Cabe resaltar que junto a González Pirez, ambos hacen una gran sociedad.
5
Con algunas dudas a la hora de descolgar los centros y salir, Iacovich no se puso lucir a comparación de otros partidos. Además, tuvo responsabilidad en el descuento de Boca.
3
Echavarría venía realizando un trabajo correcto hasta el penal de Estudiantes que finalmente no fue. Luego, la cancha se inclinó hacia la visita, con infracciones cuestionables.
------------------------------
Fabricio Iacovich (5)
Mantuvo dudas en para descolgar centros. Fue responsable en el gol.
Eric Meza (5)
Sufrió ataques sobre su banda. Tuvo una chance clarísima de gol tras quedar mano a mano con el arquero, pero le faltó alma de delantero, y malogró la ocasión.
Santiago Núñez (7)
Otra vez, realizó un partido correcto, con un primer tiempo inmejorable, gol y buenos cortes.
Leandro González pirez (7)
Cada vez muestra más firmeza en su posición. A su vez, le sumó una correcta conducción con el balón desde el fondo.
Gastón Benedetti (6)
Fue importante en el ataque, con el centro del gol y otras pelotas al área que elevó. En defensa tuvo algunas falencias.
Ezequiel Piovi (6)
De menor a mayor. En el primer tiempo abusó de su remate desde media distancia. Luego, manejó bien la contención del juego
Mikel Amondarain (5)
Un primer tiempo intermitente. En el complemento encontró la sociedad que el equipo necesitaba con Piovi.
Cristian Medina (7)
Con Mikel y Piovi en el medio, tuvo más libertad para saltar al ataque, con un buen cambio de ritmo. Es uno de los indispensables de este equipo.
Joaquín Tobio Burgos (5)
Tuvo algunos chispazos en la primera etapa, pero no desequilibro. En el complemento se mostró más activo y electrizante.
Guido Carrillo (5)
Se lo notó molesto. Jugó alejado del área y ayudo en el retroceso. A diferencia de otros partidos, tuvo dos oportunidades claras de gol, pero las malogró.
Fabricio Pérez (6)
Bajó para brindarle una ayuda a Meza en los ataques de Blanco. Además, siempre buscó el error del rival. Fue uno de los más desequilibrantes.
Franco Domínguez (5)
Ingresó para ser un refresco en el ataque. Tiene un gran potencial.
Facundo Farías (-)
Ingresó en un momento caliente del partido. No pudo desenvolverse.
Alexis Castro (-)
Ingresó en los minutos finales para tener el control del balón
Gabriel Neves (-)
Ingresó en el final.
