Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

29 de Enero de 2026 | 01:05
Edición impresa

7

SANTIAGO NÚÑEZ

Una vez más, Santiago Núñez mostró un gran nivel, siendo clave en la victoria ante Boca. Antes del gol, ta venía mostrando sus credenciales, con buenos cortes y firmeza defensiva. En el gol ganó correctamente la marca para mandar la pelota al fondo de la red. Cabe resaltar que junto a González Pirez, ambos hacen una gran sociedad.

 

5

NOCHE INSEGURA PARA IACOVICH EN EL ARCO PINCHA

Con algunas dudas a la hora de descolgar los centros y salir, Iacovich no se puso lucir a comparación de otros partidos. Además, tuvo responsabilidad en el descuento de Boca.

 

3

ECHAVARRÍA Y UN FALLO QUE CAMBIÓ EL CLIMA DEL PARTIDO

Echavarría venía realizando un trabajo correcto hasta el penal de Estudiantes que finalmente no fue. Luego, la cancha se inclinó hacia la visita, con infracciones cuestionables.

 

------------------------------

 

Fabricio Iacovich (5)
Mantuvo dudas en para descolgar centros. Fue responsable en el gol.

Eric Meza (5)
Sufrió ataques sobre su banda. Tuvo una chance clarísima de gol tras quedar mano a mano con el arquero, pero le faltó alma de delantero, y malogró la ocasión.

Santiago Núñez (7)
Otra vez, realizó un partido correcto, con un primer tiempo inmejorable, gol y buenos cortes.

Leandro González pirez (7)
Cada vez muestra más firmeza en su posición. A su vez, le sumó una correcta conducción con el balón desde el fondo.

Gastón Benedetti (6)
Fue importante en el ataque, con el centro del gol y otras pelotas al área que elevó. En defensa tuvo algunas falencias.

Ezequiel Piovi (6)
De menor a mayor. En el primer tiempo abusó de su remate desde media distancia. Luego, manejó bien la contención del juego

Mikel Amondarain (5)
Un primer tiempo intermitente. En el complemento encontró la sociedad que el equipo necesitaba con Piovi.

Cristian Medina (7)
Con Mikel y Piovi en el medio, tuvo más libertad para saltar al ataque, con un buen cambio de ritmo. Es uno de los indispensables de este equipo.

Joaquín Tobio Burgos (5)
Tuvo algunos chispazos en la primera etapa, pero no desequilibro. En el complemento se mostró más activo y electrizante.

Guido Carrillo (5)
Se lo notó molesto. Jugó alejado del área y ayudo en el retroceso. A diferencia de otros partidos, tuvo dos oportunidades claras de gol, pero las malogró.

Fabricio Pérez (6)
Bajó para brindarle una ayuda a Meza en los ataques de Blanco. Además, siempre buscó el error del rival. Fue uno de los más desequilibrantes.

INGRESARON

Franco Domínguez (5)
Ingresó para ser un refresco en el ataque. Tiene un gran potencial.

Facundo Farías (-)
Ingresó en un momento caliente del partido. No pudo desenvolverse.

Alexis Castro (-)
Ingresó en los minutos finales para tener el control del balón

Gabriel Neves (-)
Ingresó en el final.

 

Promedio:
5,75

LEA TAMBIÉN

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000

Estudiantes y alquileres en La Plata: los consejos para evitar estafas

Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Ascacibar en UNO: los gestos en los goles del Pincha y de Boca

Domínguez: "Controlamos el juego"

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
Espectáculos
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas 
Picantes declaraciones de Yuyito González sobre la visita de Javier Milei al show de Fátima Florez
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Paris, Melania y más: los otros estrenos de la semana
La vuelta de las nominadas al Oscar
Policiales
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos
Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub
Política y Economía
La Justicia avanza en la investigación de maniobras en el Banco Central y el dólar blue
Reforma laboral: sigue el reclamo impositivo
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
La Ciudad
VIDEO. El Teatro del Lago será restaurado: ¿qué opinan los platenses?
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos para este jueves 29 de enero
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000
Jueves de sol y sigue el calor en La Plata
Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla