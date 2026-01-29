Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |CUENTA REGRESIVA PARA LAS EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: sigue el reclamo impositivo

Si bien Patricia Bullrich dijo que el “acuerdo está consolidado” en el Senado, los representantes de las provincias volvieron a apuntar por la rebaja en Ganancias

Reforma laboral: sigue el reclamo impositivo

Patricia Bullrich sigue negociando la reforma laboral / Archivo

29 de Enero de 2026 | 02:15
Edición impresa

“Está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral, aseguró la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. Sin embargo, reconoció el reclamo de algunos legisladores por la rebaja de Ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.

Tras una reunión en la Cámara alta, Bullrich precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”.

“Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, insistió al dialogar con los periodistas acreditados en el Congreso.

Asistieron a la reunión, que se realizó en la sede de las oficinas de la bancada de la UCR, los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Flavia Royon (Primero Los Salteños); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Avila (Independencia); Carlos ‘Camau’ Espínola (Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

El Gobierno necesita de los bloques aliados ya la La Libertad Avanza tiene en el Senado 21 legisladores propios y necesita sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, y a los bloques provinciales para tener asegurados 37 presentes para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.

¿HABRÁ COMPENSACIÓN?

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas del impuesto Ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias, según precisaron fuentes libertarias.

LE PUEDE INTERESAR

La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”

LE PUEDE INTERESAR

“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”

Los gobernadores aliados quieren recuperar esa disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de Ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos. calculan.

Sobre este punto, Bullrich dijo que “es un tema que está más en manos del del Poder Ejecutivo, por supuesto que los senadores opinan que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no está, no se ha resuelto, está en discusión”

Admitió que uno de los temas que genera discusión es quién pone los recursos y “eso está bajo un paraguas, lo vamos a discutir, pero yo creo que vamos a llegar a a un buen puerto entre todos, porque hay voluntad, ustedes habrán visto que estuvimos más de de dos horas”, apostó Bullrich.

Desde el radicalismo, Vischi dijo que la reunión fue “excelente, porque es una continuidad de lo que veníamos trabajando”.

“Sabemos que es un proyecto que pueda sufrir modificaciones” pero “la verdad es que tenemos un entendimiento bastante importante, un porcentaje muy alto y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad”, acotó.

De todos modos, el legislador correntino reconoció que “hay algunas cuestiones desde el punto de vista federal que preocupan, como el tema impositivo, pero muchas veces sabemos que hay que hacer esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”.

En ese sentido, Vischi agregó que “tiene que haber alguna alternativa, así como se plantea la posibilidad, en nuestro caso, de algunas diferenciaciones con respecto a las empresas grandes, medianas y chicas. De todos modos, lo que estamos viendo es que hay una actitud de colaborar”.

Bullrich también defendió el sistema de indemnizaciones del proyecto y al respecto dijo que “todos sabemos que los juicios laborales destruyen muchas empresas”.

“Ahora la base quedó igual, es un salario por año, pero al salario por año le habían un montón agregado otras cosas más que terminó deformando algo que hoy, en realidad, estamos volviendo a la vieja ley de contrato de trabajo, que es un salario por año”, indicó.

En ese sentido, la jefa del bloque de LLA agregó que “lo que queremos es dar previsibilidad, que el juicio no destruya empresas, que los empresarios se animen a contratar gente y que nazcan más empresas”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los gremios “duros” anuncian marchas “federales”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Gimnasia nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 2 a 0 ante River en el Monumental

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Fueron superiores, no hay nada que reprochar”

La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha

Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Últimas noticias de Política y Economía

La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”

“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”

Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede

Cada vez cuesta más caro criar a un hijo en La Plata
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Espectáculos
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Paris, Melania y más: los otros estrenos de la semana
La vuelta de las nominadas al Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
Chalamet, ¿sin Oscar por la polémica de su director?
Policiales
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos
Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub
Deportes
Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron
Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?
Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla