Reforma laboral: sigue el reclamo impositivo

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas
“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Si bien Patricia Bullrich dijo que el “acuerdo está consolidado” en el Senado, los representantes de las provincias volvieron a apuntar por la rebaja en Ganancias
“Está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral, aseguró la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. Sin embargo, reconoció el reclamo de algunos legisladores por la rebaja de Ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.
Tras una reunión en la Cámara alta, Bullrich precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”.
“Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, insistió al dialogar con los periodistas acreditados en el Congreso.
Asistieron a la reunión, que se realizó en la sede de las oficinas de la bancada de la UCR, los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Flavia Royon (Primero Los Salteños); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Avila (Independencia); Carlos ‘Camau’ Espínola (Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).
El Gobierno necesita de los bloques aliados ya la La Libertad Avanza tiene en el Senado 21 legisladores propios y necesita sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, y a los bloques provinciales para tener asegurados 37 presentes para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.
Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas del impuesto Ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias, según precisaron fuentes libertarias.
LE PUEDE INTERESAR
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
LE PUEDE INTERESAR
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Los gobernadores aliados quieren recuperar esa disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de Ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos. calculan.
Sobre este punto, Bullrich dijo que “es un tema que está más en manos del del Poder Ejecutivo, por supuesto que los senadores opinan que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no está, no se ha resuelto, está en discusión”
Admitió que uno de los temas que genera discusión es quién pone los recursos y “eso está bajo un paraguas, lo vamos a discutir, pero yo creo que vamos a llegar a a un buen puerto entre todos, porque hay voluntad, ustedes habrán visto que estuvimos más de de dos horas”, apostó Bullrich.
Desde el radicalismo, Vischi dijo que la reunión fue “excelente, porque es una continuidad de lo que veníamos trabajando”.
“Sabemos que es un proyecto que pueda sufrir modificaciones” pero “la verdad es que tenemos un entendimiento bastante importante, un porcentaje muy alto y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad”, acotó.
De todos modos, el legislador correntino reconoció que “hay algunas cuestiones desde el punto de vista federal que preocupan, como el tema impositivo, pero muchas veces sabemos que hay que hacer esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”.
En ese sentido, Vischi agregó que “tiene que haber alguna alternativa, así como se plantea la posibilidad, en nuestro caso, de algunas diferenciaciones con respecto a las empresas grandes, medianas y chicas. De todos modos, lo que estamos viendo es que hay una actitud de colaborar”.
Bullrich también defendió el sistema de indemnizaciones del proyecto y al respecto dijo que “todos sabemos que los juicios laborales destruyen muchas empresas”.
“Ahora la base quedó igual, es un salario por año, pero al salario por año le habían un montón agregado otras cosas más que terminó deformando algo que hoy, en realidad, estamos volviendo a la vieja ley de contrato de trabajo, que es un salario por año”, indicó.
En ese sentido, la jefa del bloque de LLA agregó que “lo que queremos es dar previsibilidad, que el juicio no destruya empresas, que los empresarios se animen a contratar gente y que nazcan más empresas”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí