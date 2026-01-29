El massismo ratifica su rechazo a las reelecciones

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
El gobierno bonaerense quiere avanzar con la derogación de la ley que limita las reelecciones de los intendentes. Sin embargo, ni en el propio bloque oficialista de ambas cámara de la Legislatura hay acuerdo ante el rechazo de La Cámpora y el massismo.
El camporismo no ha explicitado públicamente esa posición aunque distintas versiones hablan que de no quiere allanar el camino a los deseos de Axel Kicillof. En cambio, el Frente Renovador aprovechó ayer un cruce con la ex gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar que no cuenten con sus legisladores para cambiar la normativa vigente que sólo permite una reelección.
“Aportar a la renovación de ideas y figuras en el peronismo implica dejar atrás recetas y prácticas que no funcionan y a las que la sociedad ya les dio la espalda”, sostuvo la legisladora nacional bonaerense Marina Salzmann. Y añadió: “No importa si en Alemania o cualquier otro país del mundo existe la re re y funciona. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, todos sabemos que la alternancia va a fortalecer nuestra democracia. La política no empieza y termina en un cargo de Intendente, podes aportar desde infinidad de lugares como supo hacer Sergio Massa”, destacó la legisladora.
“Nosotros no estamos de acuerdo con modificar la ley que pone límite a las reelecciones indefinidas”, señaló por su parte el también diputado nacional Sebastián Galmarini al responder una declaración de Vidal. Y sentenció: “Fuimos los autores, y lo seguimos sosteniendo: La alternancia en los cargos es constitutiva de la democracia. Esta mujer se colgó de nuestro proyecto de ley, y después avaló la modificación que empujó su ministro de Gobierno. Chanta”.
En ese contexto, al menos por ahora, al Gobierno bonaerense se le hará más cuesta arriba conseguir el número para voltear una ley que rechaza la mayoría de sus intendentes.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
