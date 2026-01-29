Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Domínguez sobre Ascacibar: "Sabíamos lo que podía pasar"

29 de Enero de 2026 | 08:13

Escuchar esta nota

Eduardo Domínguez no le esquivó a las preguntas sobre Santiago Ascacibar en la conferencia de prensa que brindó luego del triunfo del Pincha sobre Boca por 2 a 1 en el estadio UNO de La Plata. 

"Sabemos lo que significa la pasión del hincha y el sentimiento que están en juego. Nadie está exento de equivocarse en alguna declaración o apresurarse. El Ruso le dio mucho al club. Dos veces lo vendió el club, le dejó mucho dinero", subrayó el DT. 

El entrenador dijo que "hay clubes más populares en el país, no hay que ser necios". Y agregó que Ascacibar "desde final de año lo sentía, no es que fue de un día para el otro". 

Al respecto, sostuvo que "no se le dieron las situaciones que él creía, o sí. Y se dio a último momento esta situación".  

"Nosotros sabíamos lo que podía pasar. Después está en el tiempo", cerró. 

Tema Rojo 

Por otro lado, Domínguez también se refirió a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo al expresar que "el club muchas veces se ha manifestado sobre diferentes jugadores". 

"No sé lo que va a pasar con Rojo. El club siempre recibe a los exjugadores y la institución está por encima del entrenador", aclaró. 

Sin embargo, dejó en claro que "la determinación no es mía" 

El devenir de Cristian Medina 

Domínguez también fue consultado por la situación de Cristian Medina en cuanto a la posibilidad de emigrar a otro club. 

"Mientras Cristian tenga contrato va a seguir con nosotros. Para mí es el mejor volante ofensivo que tiene el país", enfatizó.   

No obstante, dijo que "hay cosas que yo no tengo que explicar, las tiene que explicar el club". 

Respecto de los movimientos que hubo en el mercado de pases comentó que "el rearmado del plantel es una cuestión que se maneja con tranquilidad".  

Sobre esta situación afirmó que es importante "sostener una idea que venimos trabajando juntos, con los juveniles, y no desarmando la base del equipo".  

"Los chicos empujan y siguen creciendo. Hoy el fiel reflejo fue Joaquín Tobio Burgos y Fabricio (por Pérez), jugaron un partido increíble", comentó. 

En cuanto a las incorporaciones destacó que "ya llegaron Brian Aguirre y Tomás Palacios". "Cerramos lo que va a ser el grupo y tenemos certezas de como queremos encarar el semestre", tiró. 

Por último, señaló: "Creemos que el plantel está cerrado, pero si hay situaciones que convienen para el equipo, las vamos a aprovechar". 

