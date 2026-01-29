Picantes declaraciones de Yuyito González sobre la visita de Javier Milei al show de Fátima Florez

Recordemos que, el martes 27 de enero Javier Milei visitó a Fátima Florez en su show que realiza en el Teatro Roxy de Mar del Plata y se llevaron todas las miradas del verano.

Ahora, quien habló de este encuentro fue la ex pareja de Milei, Yuyito González: "Yo con el Presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidad, incluso luego de la ruptura. Hoy la verdad es que no puedo decir nada de su agenda de prensa, de a dónde va o a dónde no va", dijo la modelo, al tiempo que agregó: "Yo ya no tengo que opinar, todo lo que tenía para decir se lo dije a él y a la prensa. En este momento estamos en contacto cero".

Pero, cuando le preguntaron por Fátima Florez, Yuyito tiró con picardía: "Cada uno da lo que puede, lo que tiene. Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a todos y sobre todo a la gente que está haciendo temporada que sé que no esta fácil".

"Si hoy el teatro explota por la visita del Presidente y a ella le sirve, o al Presidente le sirve la prensa del teatro, está perfecto. Ellos me pinchan para que yo me suelte y hable, ya conocemos este juego mediático, pero yo no necesito la prensa porque no tengo ningún ticket de teatro que vender, pero si les sirve mi nombre, bienvenido sea", señaló.

Asimsmo, a la hora de revelar si iría a ver "Fátima Universal": "Iba a ir a Mar del Plata pero creo que tengo otro viaje pendiente por concretarse, pero si voy no iría a ver a Fátima. Me parece que es ir a chicanear inútilmente y no lo necesito", dijo y aseguró que "jamás pagaría la entrada para ir".

Para terminar sobre el encuentro de Javier y la actriz, el cual volvió a despertar rumores de reconciliación, Gonzaléz sentenció: "A Fátima le sirve mucho la visita del Presidente, lo que no sé si le sirve a él".

Por otra parte, Yuyito también habló sobre el estado de su corazón. "Estoy en plan de dejarme conquistar, vamos a decir que ese es el plan. Me estoy haciendo un poquito la difícil, como corresponde", confesó para agregar: "Puede ser que sea del mundo empresarial pero no de Argentina, estoy siendo agasajada y para blanquear el vínculo necesito un poco más de tiempo", cerró.