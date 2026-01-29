Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Acá está el campeón. Estudiantes fue sólido y merecedor de la victoria sobre Boca- Fue 2-1, un resultado que quedó muy corto y lo hizo sufrir demasiado en el final. El Pincha no tuvo el fútbol del año pasado, pero un corazón enorme para borrar de la cancha al plantel más caro. O uno de los mejores. Anoche en La Plata no se vio.

El partido empezó con mucha fricción y protesta. Boca nunca quiso (o pudo) asumir el protagonismo. Y Estudiantes, con más entrega que fútbol, se fue plantando de mitad de cancha para adelante, con un esquema 4-3-3 pero sin sorpresas por las bandas como de costumbre. Fue más utilitario que vistoso el equipo.

A diferencia de su estilo futbolístico, anoche Estudiantes luchó más de lo que jugó. Entendió que era la única manera de doblegar a su rival, al no tener jugadores que pudiera generar juego asociado. Sin dudas que extrañó a Tiago Palacios pero esa ausencia también le dejó en claro que tiene que aprender a jugar sin un “10”. Y anoche, con el correr de los minutos en el primer tiempo. Lo aprendió.

El primer tiempo fue de poco vuelo. La pelota parada de Boca con Leandro Paredes y Zenón, los intentos solitarios de Cristian Medina del otro lado y la esperanza de que aparezca una cabeza de córner... Y apareció a los 26 minutos luego de un tiro de esquina, que se jugó de izquierda al centro. Desde allí el Vasco Benedetti sorprendió con un otro centro cruzado al segundo palo, por donde apareció Santiago Núñez, que empujó al gol. A juzgar por lo visto hasta allí, ninguno merecía estar en ventaja pero sin dudas que la ventaja potenció esa garra mostrada por el local, que se hizo más fuerte todavía y le sumó fútbol. Tuvo dos chances Guido Carrillo, la segunda de ellas muy clara: mano a mano contra Marchesín, que le ganó en el remate. Sin dudas que el gol disparó mejores sensaciones de un lado que de otro.

El mano a mano que desperdició luego Eric Meza con una tremenda jugada personal fue un click en el partido. Todos se miraron y reconocieron que en un partido así no se pueden desperdiciar tantas chances. Pero ni tuvieron tiempo para lamentarse porque en el tiro de esquina que siguió a la jugada esa llegó el cabezazo de gol de Leandro González Pirez, para el 2-0. Ahora sí, merecido. Y con otra imagen, combinando entrega con chispazos de fútbol.

En el segundo tiempo no aflojó ni un metro Estudiantes en ese juego de intensidad y presión. De arranque lo tuvo Guido Carrillo, pero está claro que el de Magdalena hace los goles más difíciles. Lo erró en el mano a mano. Y a los 11 minutos se produjo la jugada del claro penal sobre Fabricio Pérez, que por esas cosas del VAR no fue sancionado: vieron una mano de Eric Meza en el inicio de la jugada. Así como el primer gol potenció al Pincha, ese penal no sancionado despertó a Boca, a esa altura totalmente rendido. Le dieron una vida y fue por ella.

Con Paredes como eje, ahora con Herrera en el medio y la potencia aérea de sus centrales, el Xeneize fue por el gol o algo que se aproximase. Desteñida versión de un equipo con nombres pero sin juego colectivo. Pero Boca siempre es Boca, adentro y afuera de la cancha: Echavarría empezó a pitar todo a su favor. Le cobró infracciones ideales para la pegada de Paredes, muchas de ellas dudosas.

Pero este Estudiantes no flaqueó. Sólo dejó dudas en el juego aéreo con Iacovich, pero estuvo sólido en todas sus líneas.

Pero Echavarría no solo cobró cada contacto en contra de un jugador de Boca, ignoró cada falta en favor del Pincha, como una ante Carrillo en la previa del descuento de Boca. Lo hizo Zeballos tras desborde de Blanco por derecha.

El equipo sintió el desgaste. Los últimos 10 minutos los sufrió que nuca antes en el partido. Boca se lanzó de verdad y sin Pérez ni Tobio Burgos se animó por las bandas. Erró Domínguez con los cambios y fue otro partido. Pero resistió pese a las adversidades y terminó festejando un triunfazo, uno más contra Boca, a quien se acostumbró a ganarle en el último tiempo.

ESTÁ DE RACHA Con la victoria de anoche sobre Boca, en UNO, Estudiantes alcanzó una racha favorable de ocho partidos sin perder, con seis triunfos y dos empates.