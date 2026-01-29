Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |DÍA DEL HOLOCAUSTO: MILEI RATIFICÓ SU ALINEAMIENTO CON ISRAEL Y ESTADOS UNIDOS

“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”

"Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo"

El presidente Javier Milei durante su discurso / Web

29 de Enero de 2026 | 02:13
Edición impresa

El presidente Javier Milei aseguró que “mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”, al participar del acto oficial por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, realizado en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. El mandatario reafirmó así su posicionamiento internacional y su rechazo a toda forma de odio contra el pueblo judío.

El acto se llevó a cabo en la sede ubicada en la calle Montevideo 919, en el barrio porteño de Recoleta, y contó con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional, representantes diplomáticos, autoridades de la comunidad judía y sobrevivientes del Holocausto.

Durante su discurso, Milei advirtió sobre el crecimiento del antisemitismo en el mundo y sostuvo que se trata de un fenómeno impulsado por “la extrema izquierda global y el extremismo islamista”. “Los viejos fantasmas que creíamos enterrados han vuelto a asomar la cabeza”, afirmó, y remarcó que desde su rol como jefe de Estado ha utilizado distintos foros internacionales para denunciar el avance del terrorismo.

El Presidente reiteró que la postura de su gobierno no se modificará. “Mientras esté al frente del Poder Ejecutivo Nacional, la Argentina tendrá tolerancia cero con el antisemitismo”, enfatizó.

Milei también destacó el rol de Estados Unidos y del presidente Donald Trump en el escenario internacional, al considerar que la creación del denominado Board of Peace representa un “aporte fundamental” para garantizar la paz global y defender los valores judeocristianos como contrapeso frente a escenarios de creciente violencia.

El homenaje se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, con presencia de efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad y de Casa Militar. El tránsito en la zona fue interrumpido durante el desarrollo del evento y el ingreso estuvo restringido a invitados.

El Presidente arribó al museo a las 17, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el titular de la institución, Marcelo Mindlin. Al abrir el acto, Mindlin destacó la importancia de mantener viva la memoria del Holocausto y alertó sobre el aumento de expresiones antisemitas a nivel global y local. “Al hablar de la Shoá no solo honramos a las víctimas, sino que reafirmamos aprendizajes fundamentales para la convivencia democrática”, señaló Mindlin, quien además subrayó el desafío que implicará para la Argentina asumir este año la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organismo que comenzará a encabezar a partir de marzo.

En representación del Gobierno nacional asistieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Participaron además el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas; el embajador de Israel, Eyal Sela; y representantes diplomáticos de distintos países y organismos internacionales.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue el testimonio de Lea Zajac, sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz, quien recordó su experiencia durante el régimen nazi.

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto se conmemora cada 27 de enero, en recuerdo de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau por tropas soviéticas en 1945. Se estima que en ese lugar fueron asesinadas más de un millón de personas, en su mayoría judíos. La fecha fue establecida por la ONU en 2006.

El acto se realizó un día después de la fecha oficial debido a cuestiones de agenda presidencial, ya que Milei había participado previamente de actividades en Mar del Plata.

 

