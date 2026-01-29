Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LA PREVIA CARGADA DE POLÉMICA

La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

El Ruso estuvo en un palco y los hinchas, luego de criticarlo en las redes, lo insultaron en el estadio. Adiós al capitán

29 de Enero de 2026 | 01:27
Edición impresa

La salida de Santiago Ascacibar a Boca fue el tema de la semana. Más que eso. Por eso no pasó desapercibido en la antesala del duelo de la noche. Los hinchas, como era de esperar, se manifestaron en la previa ante la consulta de este medio.

En su inmensa mayoría mostraron disconformismo por los modos y las formas de su sorpresiva salida. Esperaban, según dijeron, un poco más de cariño a la hora de hablar del Club.

El jugador llegó junto a la delegación de Boca y pasó desapercibido en un palco. En el estadio los hinchas se expresaron con un “el que no salta es un traidor”.

Luego de sus declaraciones en las cuales confesó “amar a Boca” y reconoció haber rechazado ofertas de River, Juan Sebastián Verón reaccionó con un posteo.

Las palabras de Ascacibar no cayeron bien en el entorno del club platense y, si bien Verón evitó dar explicaciones públicas sobre la transferencia, eligió expresarse de manera indirecta a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen con Alejandro Sabella acompañada de una frase contundente.

“Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, fue el texto publicado por la “Bruja”, una cita históricamente atribuida a Sabella que rápidamente fue interpretada como un mensaje a Ascacibar, quien, meses atrás, había asegurado que en el fútbol argentino solo jugaría en Estudiantes.

El malestar quedó aún más expuesto cuando hinchas del Pincha advirtieron otro gesto que no pasó inadvertido: Verón dejó de seguir a Ascacibar en Instagram tras confirmarse su llegada a Boca.

El movimiento simbólico reforzó la idea de una ruptura definitiva entre el presidente y uno de los referentes más identificados con el club en los últimos años.

También algunos hinchas lo bancaron y entendieron su decisión. Lo mismo excompañeros como Gerónimo Rulli, que le deseó lo mejor. El que habló fue el secretario técnico Agustín Alayes: “Pareciera que porque se fue a Boca no nos quiere más. No es así. Estamos todos locos si lo tratamos de traidor. Puede doler pero no hay que pasarnos de rosca. Es mentira que nos obligó o presionó para irse. Tampoco es cierto que los compañeros están enojados”.

