Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Jueves de sol y sigue el calor en La Plata

Para hoy anticipan una temperatura máxima de 29º. El pronóstico para los próximos días

Jueves de sol y sigue el calor en La Plata
29 de Enero de 2026 | 07:14

Escuchar esta nota

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo despejado, vientos intensos a regulares del este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 17 y 29 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana viernes anticipan cielo mayormente nublado, vientos regulares a intensos del este rotando al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 21 y 28 grados.

Para el sábado, en tanto, se prevé cielo mayormente cubierto, vientos regulares del noreste y una temperatura entre 20 y 29 grados.

Mientras que para el domingo anuncian cielo parcialmente nublado, vientos regulares del noreste y una temperatura entre 18 y 30 grados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000

Estudiantes y alquileres en La Plata: los consejos para evitar estafas

Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. El Teatro del Lago será restaurado: ¿qué opinan los platenses?

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos para este jueves 29 de enero

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000

Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Espectáculos
MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes habría confirmado su regreso, los detalles  
Sensibles confesiones de Emma Heming, la esposa Bruce Willis: "Sigue presente en su cuerpo, pero no sabe que padece demencia" 
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas 
Picantes declaraciones de Yuyito González sobre la visita de Javier Milei al show de Fátima Florez
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Policiales
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos
Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub
Deportes
VIDEO.- Ascacibar en UNO: los gestos en los goles del Pincha y de Boca
Domínguez: "Controlamos el juego"
Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla