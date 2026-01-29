Jueves de sol y sigue el calor en La Plata

Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo despejado, vientos intensos a regulares del este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 17 y 29 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana viernes anticipan cielo mayormente nublado, vientos regulares a intensos del este rotando al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 21 y 28 grados.
Para el sábado, en tanto, se prevé cielo mayormente cubierto, vientos regulares del noreste y una temperatura entre 20 y 29 grados.
Mientras que para el domingo anuncian cielo parcialmente nublado, vientos regulares del noreste y una temperatura entre 18 y 30 grados.
