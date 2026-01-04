En La Plata, los residentes venezolanos se volvieron a concentrar en Plaza Moreno
En La Plata, los residentes venezolanos se volvieron a concentrar en Plaza Moreno
Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber
Se fue el calor en La Plata pero el flagelo por la falta de agua sigue
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila
Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Motochorros le tiraron a matar a una mujer para robarle el auto en La Plata
Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
Agujero negro: alerta por el pozo sin fin en una de las diagonales de La Plata
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
VIDEO. Vecinos de Villa Castells llevan años sin agua: el reclamo que no cesa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue presidente del club Rosario Central
Escuchar esta nota
El ex presidente de Rosario Central, Horacio Usandizaga, falleció este domingo a sus 85 años, luego de sufrir varios accidentes cerebrovasculares en el último tiempo que lo habían obligado a retirarse de la vida pública.
El ex presidente del ´Canalla´ entre 2007 y 2010 será velado en una cochería ubicada en Córdoba 2936, en una ceremonia íntima para familiares, amigos y allegados.
Previo a su involucramiento en la vida política del ´Canalla´, el abogado era un referente de la Unión Cívica Radical, siendo el primer intendente de Rosario tras la recuperación de la democracia en 1983, siendo reelecto en 1987 y finalizando su mandato en 1989.
Tras esta intendencia, Usandizaga fue diputado provincial entre 1993 y 1995 y luego senador nacional por Santa Fe, desde 1995 hasta 2001. Luego de su presidencia en Rosario Central, el dirigente sufrió tres accidentes cerebrovasculares que lo alejaron de la vida pública y política hasta su fallecimiento este domingo
El club rosarino fue quien informó el deceso del dirigente en redes sociales: “A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”.
Usandizaga asumió la presidencia de Rosario Central en 2007, en medio de una crisis institucional que atravesaba el club auriazul que, en 2010, descendió a la Primera B Nacional. Esta pérdida de categoría hizo que el dirigente presente la renuncia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí