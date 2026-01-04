Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Fue presidente del club Rosario Central

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia
4 de Enero de 2026 | 18:13

Escuchar esta nota

El ex presidente de Rosario Central, Horacio Usandizaga, falleció este domingo a sus 85 años, luego de sufrir varios accidentes cerebrovasculares en el último tiempo que lo habían obligado a retirarse de la vida pública.

El ex presidente del ´Canalla´ entre 2007 y 2010 será velado en una cochería ubicada en Córdoba 2936, en una ceremonia íntima para familiares, amigos y allegados.

Previo a su involucramiento en la vida política del ´Canalla´, el abogado era un referente de la Unión Cívica Radical, siendo el primer intendente de Rosario tras la recuperación de la democracia en 1983, siendo reelecto en 1987 y finalizando su mandato en 1989.

Tras esta intendencia, Usandizaga fue diputado provincial entre 1993 y 1995 y luego senador nacional por Santa Fe, desde 1995 hasta 2001. Luego de su presidencia en Rosario Central, el dirigente sufrió tres accidentes cerebrovasculares que lo alejaron de la vida pública y política hasta su fallecimiento este domingo

El club rosarino fue quien informó el deceso del dirigente en redes sociales: “A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”.

Usandizaga asumió la presidencia de Rosario Central en 2007, en medio de una crisis institucional que atravesaba el club auriazul que, en 2010, descendió a la Primera B Nacional. Esta pérdida de categoría hizo que el dirigente presente la renuncia.

