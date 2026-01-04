Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

El ex presidente de Rosario Central, Horacio Usandizaga, falleció este domingo a sus 85 años, luego de sufrir varios accidentes cerebrovasculares en el último tiempo que lo habían obligado a retirarse de la vida pública.

El ex presidente del ´Canalla´ entre 2007 y 2010 será velado en una cochería ubicada en Córdoba 2936, en una ceremonia íntima para familiares, amigos y allegados.

Previo a su involucramiento en la vida política del ´Canalla´, el abogado era un referente de la Unión Cívica Radical, siendo el primer intendente de Rosario tras la recuperación de la democracia en 1983, siendo reelecto en 1987 y finalizando su mandato en 1989.

Tras esta intendencia, Usandizaga fue diputado provincial entre 1993 y 1995 y luego senador nacional por Santa Fe, desde 1995 hasta 2001. Luego de su presidencia en Rosario Central, el dirigente sufrió tres accidentes cerebrovasculares que lo alejaron de la vida pública y política hasta su fallecimiento este domingo

El club rosarino fue quien informó el deceso del dirigente en redes sociales: “A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”.

Usandizaga asumió la presidencia de Rosario Central en 2007, en medio de una crisis institucional que atravesaba el club auriazul que, en 2010, descendió a la Primera B Nacional. Esta pérdida de categoría hizo que el dirigente presente la renuncia.