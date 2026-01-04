Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Una sorpresa en el plantel para el 2026

Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en Gimnasia

Continuará seis meses con un contrato por productividad ya que la dirigencia valora el sentido de pertenencia y su importancia en el grupo. Además, Gonzalo González extendió su vínculo por dos años

Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en Gimnasia
4 de Enero de 2026 | 19:23

Escuchar esta nota

Pertenencia, importancia dentro del grupo y costo cero son los motivos más importantes para una sorpresa que terminará de tomar forma en las próximas horas: la continuidad de Matías Melluso en Gimnasia. Es una decisión tomada por la Comisión Directiva encabezada por Carlos Anacleto, que este domingo terminó de darle forma a las cuestiones contractuales de la negociación y confirmó al lateral en la plantilla 2026.

El lateral izquierdo de 27 años no tuvo un buen regreso al Lobo, con un año para el olvido. Perseguido por las lesiones, apenas disputó 6 partidos, nunca fue titular y jugó sus únicos 55 minutos del semestre en la derrota 2-0 frente a Estudiantes en UNO, partido en el que reemplazó al lesionado Pedro Silva Torrejón, pero una posterior nueva dolencia muscular lo dejó fuera de la competencia en el final de la temporada.

Con esos números, parecía un hecho que el futuro de Matías Melluso estaría fuera del Lobo cuando caducó su contrato el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, la salida de Juan Manuel Villalba (en las últimas horas firmó contrato con Tigre) y la única presencia del juvenil Alejo Gelsomino para cuidarle las espaldas a Pedro Silva llevaron a que la dirigencia recalculara la situación.

Obviamente que la cuestión futbolística no es la única que inclinó la balanza para una continuidad. Matías Melluso resignará deuda para continuar en el club, por lo que prácticamente no tendrá costo para el club en caso de repetir en el próximo semestre su oscuro 2025. Por lo que significa Melluso para el grupo, la dirigencia valoró el sentido de pertenencia y su sentimiento por el club. “No merecía irse de esta manera” es el pensamiento de quienes toman las decisiones en el fútbol tripero.

De esta manera, Matías Melluso renovará su contrato con Gimnasia por productividad, con una cláusula de rescisión al finalizar el Torneo Apertura. Definidos los objetivos y la letra chica del acuerdo, el defensor formado en el Lobo se sumará a la pretemporada del plantel profesional a la brevedad, quizá en la jornada de hoy.

Obviamente, la apuesta de las partes apunta a la recuperación de un futbolista muy joven que mostró sus condiciones en el Lobo desde su debut -en abril de 2018- hasta su salida al fútbol chipriota en el segundo semestre de 2023.

LE PUEDE INTERESAR

Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila

LE PUEDE INTERESAR

Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial

Con Pedro Silva Torrejón (tiene contrato por todo 2026), Matías Melluso y el juvenil Alejo Gelsomino, Gimnasia estará cubierto en el sector izquierdo de la defensa. Por otra parte, Gonzalo González -muy bien conceptuado por Zaniratto- extendió su contrato por dos temporadas y peleará la titularidad en el lateral derecho con Alexis Steimbach (regresó de Tristán Suárez) si se confirma esta semana la partida de Juan de Dios Pintado a Nacional de Montevideo. González debutó con Pipo Gorosito como entrenador, sufrió una seria lesión en 2024 (ruptura del tendón de Aquiles) y volvió en buen nivel en marzo pasado en la Reserva dirigida por Fernando Zaniratto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica

Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Corina Machado aseguró que “llegó la hora de la libertad”

Los desafíos de 2026 - Estudiantes
Últimas noticias de Deportes

Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila

Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial

Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”

¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Policiales
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
La Ciudad
En La Plata, venezolanos se volvieron a manifestar: "No es invasión, es la extinción de un criminal
Tolosa, rodeada de basura: “sacaron los contenedores y no pasan los recolectores”
Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber
Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila
En Villa Elvira, falta agua en las casas, sobra en las calles y veredas
Política y Economía
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
Espectáculos
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla