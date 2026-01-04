Pertenencia, importancia dentro del grupo y costo cero son los motivos más importantes para una sorpresa que terminará de tomar forma en las próximas horas: la continuidad de Matías Melluso en Gimnasia. Es una decisión tomada por la Comisión Directiva encabezada por Carlos Anacleto, que este domingo terminó de darle forma a las cuestiones contractuales de la negociación y confirmó al lateral en la plantilla 2026.

El lateral izquierdo de 27 años no tuvo un buen regreso al Lobo, con un año para el olvido. Perseguido por las lesiones, apenas disputó 6 partidos, nunca fue titular y jugó sus únicos 55 minutos del semestre en la derrota 2-0 frente a Estudiantes en UNO, partido en el que reemplazó al lesionado Pedro Silva Torrejón, pero una posterior nueva dolencia muscular lo dejó fuera de la competencia en el final de la temporada.

Con esos números, parecía un hecho que el futuro de Matías Melluso estaría fuera del Lobo cuando caducó su contrato el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, la salida de Juan Manuel Villalba (en las últimas horas firmó contrato con Tigre) y la única presencia del juvenil Alejo Gelsomino para cuidarle las espaldas a Pedro Silva llevaron a que la dirigencia recalculara la situación.

Obviamente que la cuestión futbolística no es la única que inclinó la balanza para una continuidad. Matías Melluso resignará deuda para continuar en el club, por lo que prácticamente no tendrá costo para el club en caso de repetir en el próximo semestre su oscuro 2025. Por lo que significa Melluso para el grupo, la dirigencia valoró el sentido de pertenencia y su sentimiento por el club. “No merecía irse de esta manera” es el pensamiento de quienes toman las decisiones en el fútbol tripero.

De esta manera, Matías Melluso renovará su contrato con Gimnasia por productividad, con una cláusula de rescisión al finalizar el Torneo Apertura. Definidos los objetivos y la letra chica del acuerdo, el defensor formado en el Lobo se sumará a la pretemporada del plantel profesional a la brevedad, quizá en la jornada de hoy.

Obviamente, la apuesta de las partes apunta a la recuperación de un futbolista muy joven que mostró sus condiciones en el Lobo desde su debut -en abril de 2018- hasta su salida al fútbol chipriota en el segundo semestre de 2023.

Con Pedro Silva Torrejón (tiene contrato por todo 2026), Matías Melluso y el juvenil Alejo Gelsomino, Gimnasia estará cubierto en el sector izquierdo de la defensa. Por otra parte, Gonzalo González -muy bien conceptuado por Zaniratto- extendió su contrato por dos temporadas y peleará la titularidad en el lateral derecho con Alexis Steimbach (regresó de Tristán Suárez) si se confirma esta semana la partida de Juan de Dios Pintado a Nacional de Montevideo. González debutó con Pipo Gorosito como entrenador, sufrió una seria lesión en 2024 (ruptura del tendón de Aquiles) y volvió en buen nivel en marzo pasado en la Reserva dirigida por Fernando Zaniratto.