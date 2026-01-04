Fernando Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Lionel Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”

Fernando Muslera sorprendió al revelar detalles desconocidos de su íntima amistad con Lionel Scaloni. El actual arquero de Estudiantes conoció al DT de la Selección Argentina tras la salida de Nacional de Montevideo a la Lazio italiana en 2007/2008.

Según contó, el ya afianzado Scaloni en Italia fue quien “me hizo la vida simple fuera del fútbol”. El guardameta contó esta anécdota en el podcast El Distinto: “En su momento me fui a vivir a la casa, un fenómeno”.

“Él siempre fue de irse a Mallorca porque tiene familia y cada vez que se iba me decía ‘Agarra la camioneta, hace lo que quieras. Andá, vení, pasea, divertite’. Esas cosas no tienen precio, me hizo la vida fácil mientras trataba de adaptarme a algo totalmente nuevo”, recordó sobre el gesto del ex Estudiantes.

“En el vestuario era de las personas que te alegraban los entrenamientos. Hoy está más tranquilo, calmado y ubicado a la hora de hablar”, sumó en cuanto a la nueva etapa como DT de Lionel Scaloni.

Lejos de cortar el vínculo con el pasar de los años, la amistad entre Scaloni y Muslera se fortaleció: “Sigo teniendo contacto con él. Hemos tenido lindas charlas. Ahora lo molesto menos porque está mucho más ocupado”.