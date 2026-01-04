En La Plata, venezolanos se volvieron a manifestar: "No es invasión, es la extinción de un criminal

Un grupo de ciudadanos venezolanos que residen en La Plata se volvieron a concentrar este domingo 4 de enero en Plaza Moreno. La convocatoria estuvo prevista para las 18 horas y fue difundida a través de redes sociales, con la consigna de asistir con banderas de Venezuela.

La movilización fue impulsada por integrantes de la comunidad venezolana que ya se manifestaron en el mismo lugar durante la jornada del sábado. En esa ocasión, frente al Palacio Municipal, los asistentes desplegaron banderas y expresaron consignas vinculadas a la situación política e institucional de Venezuela.

Según indicaron los organizadores, el encuentro buscó dar continuidad a las expresiones públicas que se vienen realizando en distintas ciudades del país por parte de la diáspora venezolana. La concentración anterior reunió a migrantes que llegaron a la Argentina en diferentes momentos de los últimos años y se desarrolló sin incidentes.

Durante la jornada del sábado, los manifestantes realizaron cánticos, bailes típicos y compartieron testimonios sobre el impacto del exilio y la expectativa ante los últimos acontecimientos en su país de origen. También hubo expresiones de agradecimiento hacia la Argentina por la posibilidad de manifestarse de manera pacífica.

También en CABA

Ciudadanos venezolanos residentes en la Argentina se concentraron esta tarde en la Plaza de la República, frente al obelisco porteño, para celebrar la intervención militar estadounidense en el país caribeño y la detención del ahora ex presidente Nicolás Maduro.

El acto contó con la presencia de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza y de ciudadanos argentinos que se hicieron presentes en solidaridad con Venezuela.

Entre los concurrentes estuvo una orquesta que interpretó en la apertura del acto los himnos nacionales de Argentina y Venezuela, y una serie de canciones populares del país caribeño mientras se aguardaba el inicio de la celebración.

Durante el acto, pudo verse a la mayoría de los presentes portando banderas y gorros con los colores venezolanos, como así también banderas argentinas.

En el acto se reclamó la inmediata democratización en Venezuela y el inicio de un proceso que restablezca lo que denunciaron como falta de libertades en su país.