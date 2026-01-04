En La Plata, venezolanos se volvieron a manifestar: "No es invasión, es la extinción de un criminal
En La Plata, venezolanos se volvieron a manifestar: "No es invasión, es la extinción de un criminal
Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber
Se fue el calor en La Plata pero el flagelo por la falta de agua sigue
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila
Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Motochorros le tiraron a matar a una mujer para robarle el auto en La Plata
Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
Agujero negro: alerta por el pozo sin fin en una de las diagonales de La Plata
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
VIDEO. Vecinos de Villa Castells llevan años sin agua: el reclamo que no cesa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un grupo de ciudadanos venezolanos que residen en La Plata se volvieron a concentrar este domingo 4 de enero en Plaza Moreno. La convocatoria estuvo prevista para las 18 horas y fue difundida a través de redes sociales, con la consigna de asistir con banderas de Venezuela.
La movilización fue impulsada por integrantes de la comunidad venezolana que ya se manifestaron en el mismo lugar durante la jornada del sábado. En esa ocasión, frente al Palacio Municipal, los asistentes desplegaron banderas y expresaron consignas vinculadas a la situación política e institucional de Venezuela.
Según indicaron los organizadores, el encuentro buscó dar continuidad a las expresiones públicas que se vienen realizando en distintas ciudades del país por parte de la diáspora venezolana. La concentración anterior reunió a migrantes que llegaron a la Argentina en diferentes momentos de los últimos años y se desarrolló sin incidentes.
Durante la jornada del sábado, los manifestantes realizaron cánticos, bailes típicos y compartieron testimonios sobre el impacto del exilio y la expectativa ante los últimos acontecimientos en su país de origen. También hubo expresiones de agradecimiento hacia la Argentina por la posibilidad de manifestarse de manera pacífica.
Ciudadanos venezolanos residentes en la Argentina se concentraron esta tarde en la Plaza de la República, frente al obelisco porteño, para celebrar la intervención militar estadounidense en el país caribeño y la detención del ahora ex presidente Nicolás Maduro.
El acto contó con la presencia de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza y de ciudadanos argentinos que se hicieron presentes en solidaridad con Venezuela.
LE PUEDE INTERESAR
Tolosa, rodeada de basura: “sacaron los contenedores y no pasan los recolectores”
LE PUEDE INTERESAR
Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber
Entre los concurrentes estuvo una orquesta que interpretó en la apertura del acto los himnos nacionales de Argentina y Venezuela, y una serie de canciones populares del país caribeño mientras se aguardaba el inicio de la celebración.
Durante el acto, pudo verse a la mayoría de los presentes portando banderas y gorros con los colores venezolanos, como así también banderas argentinas.
En el acto se reclamó la inmediata democratización en Venezuela y el inicio de un proceso que restablezca lo que denunciaron como falta de libertades en su país.
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí