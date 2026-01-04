Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

En La Plata, venezolanos se volvieron a manifestar: "No es invasión, es la extinción de un criminal

4 de Enero de 2026 | 20:24

Escuchar esta nota

Un grupo de ciudadanos venezolanos que residen en La Plata se volvieron a concentrar este domingo 4 de enero en Plaza Moreno. La convocatoria estuvo prevista para las 18 horas y fue difundida a través de redes sociales, con la consigna de asistir con banderas de Venezuela.

La movilización fue impulsada por integrantes de la comunidad venezolana que ya se manifestaron en el mismo lugar durante la jornada del sábado. En esa ocasión, frente al Palacio Municipal, los asistentes desplegaron banderas y expresaron consignas vinculadas a la situación política e institucional de Venezuela.

Según indicaron los organizadores, el encuentro buscó dar continuidad a las expresiones públicas que se vienen realizando en distintas ciudades del país por parte de la diáspora venezolana. La concentración anterior reunió a migrantes que llegaron a la Argentina en diferentes momentos de los últimos años y se desarrolló sin incidentes.

Durante la jornada del sábado, los manifestantes realizaron cánticos, bailes típicos y compartieron testimonios sobre el impacto del exilio y la expectativa ante los últimos acontecimientos en su país de origen. También hubo expresiones de agradecimiento hacia la Argentina por la posibilidad de manifestarse de manera pacífica.

También en CABA

Ciudadanos venezolanos residentes en la Argentina se concentraron esta tarde en la Plaza de la República, frente al obelisco porteño, para celebrar la intervención militar estadounidense en el país caribeño y la detención del ahora ex presidente Nicolás Maduro. 

El acto contó con la presencia de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza y de ciudadanos argentinos que se hicieron presentes en solidaridad con Venezuela. 

LE PUEDE INTERESAR

Tolosa, rodeada de basura: “sacaron los contenedores y no pasan los recolectores”

LE PUEDE INTERESAR

Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber

Entre los concurrentes estuvo una orquesta que interpretó en la apertura del acto los himnos nacionales de Argentina y Venezuela, y una serie de canciones populares del país caribeño mientras se aguardaba el inicio de la celebración.

Durante el acto, pudo verse a la mayoría de los presentes portando banderas y gorros con los colores venezolanos, como así también banderas argentinas.

En el acto se reclamó la inmediata democratización en Venezuela y el inicio de un proceso que restablezca lo que denunciaron como falta de libertades en su país.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Foto: Nicolás Braicovich

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica

Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Corina Machado aseguró que “llegó la hora de la libertad”

Los desafíos de 2026 - Estudiantes
Últimas noticias de La Ciudad

Tolosa, rodeada de basura: “sacaron los contenedores y no pasan los recolectores”

Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber

Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila

En Villa Elvira, falta agua en las casas, sobra en las calles y veredas
Deportes
Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila
Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial
Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Información General
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Espectáculos
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla