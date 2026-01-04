Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Juan Sebastián Verón

Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Juan Sebastián Verón
4 de Enero de 2026 | 15:49

Escuchar esta nota

Estudiantes celebrará la llegada de Los Reyes Magos este domingo desde las 17 hs en Ensenada, con un evento libre y gratuito para todos. Las agrupaciones albirrojas encabezan esta jornada y contará con la presencia de Juan Sebastián Verón. 

Las actividades comenzarán a las 17 hs en el Club Barrio Progreso, ubicado en Pacheco y Perú de Ensenada. Participará en la recorrida el presidente de Estudiantes, la Brujita Verón. 

Se espera que llegue acompañado de su familia y los hinchas que organizaron la jornada solidaria. Como cada año, habrá sorpresas, regalos y recorrida por el barrio.

Los Reyes Magos saludarán a los más chicos y compartirán un momento especial. El evento es articulado por la Fundación Estudiantes, Los Leales, Agrupación Ensenada, Punta Lara y Agrupación Claudio Gugnali.


Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica

Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Corina Machado aseguró que “llegó la hora de la libertad”

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Últimas noticias de Deportes

¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos

La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV

Los desafíos de 2026 - Gimnasia

Los desafíos de 2026 - Estudiantes
Policiales
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
La Ciudad
Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Verón
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
Crece el reclamo por la acumulación de basura en el centro y los barrios de La Plata
Espectáculos
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
Política y Economía
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro
El peronismo condenó la detención de Maduro
EE UU pone bajo la lupa el préstamo a la Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla