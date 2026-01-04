Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Juan Sebastián Verón

Estudiantes celebrará la llegada de Los Reyes Magos este domingo desde las 17 hs en Ensenada, con un evento libre y gratuito para todos. Las agrupaciones albirrojas encabezan esta jornada y contará con la presencia de Juan Sebastián Verón.

Las actividades comenzarán a las 17 hs en el Club Barrio Progreso, ubicado en Pacheco y Perú de Ensenada. Participará en la recorrida el presidente de Estudiantes, la Brujita Verón.

Se espera que llegue acompañado de su familia y los hinchas que organizaron la jornada solidaria. Como cada año, habrá sorpresas, regalos y recorrida por el barrio.

Los Reyes Magos saludarán a los más chicos y compartirán un momento especial. El evento es articulado por la Fundación Estudiantes, Los Leales, Agrupación Ensenada, Punta Lara y Agrupación Claudio Gugnali.



