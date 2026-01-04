Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves

Un fuerte accidente de tránsito generó alarma durante la madrugada de este domingo en La Plata, luego de un choque que terminó con el vuelco de un vehículo en calle 8, entre 57 y 58. A pesar de la violencia del impacto y la espectacularidad de la escena, no se registraron heridos de gravedad, lo que fue calificado como un verdadero milagro por testigos del hecho.

Por motivos que aún se intentan establecer, un automóvil perdió el control tras una colisión y terminó volcado sobre uno de sus laterales, en medio de la calzada. El siniestro ocurrió en una zona de alto tránsito, incluso en horarios nocturnos, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos.

“Escuchamos un golpe muy fuerte y cuando salimos vimos el auto dado vuelta. Pensamos lo peor, pero por suerte los ocupantes estaban conscientes”, relató un vecino de la cuadra, que fue uno de los primeros en asistir tras el choque.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos policiales y personal de emergencias, que trabajaron para asegurar la zona y asistir a las personas involucradas. Según se informó, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad, aunque algunos fueron atendidos de manera preventiva.

Como consecuencia del accidente, la calle 8 permanece cortada entre 57 y 58, mientras se realizan las tareas de remoción del vehículo y peritajes correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro. Desde las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y circular con precaución.