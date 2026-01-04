Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves

Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
4 de Enero de 2026 | 07:57

Escuchar esta nota

Un fuerte accidente de tránsito generó alarma durante la madrugada de este domingo en La Plata, luego de un choque que terminó con el vuelco de un vehículo en calle 8, entre 57 y 58. A pesar de la violencia del impacto y la espectacularidad de la escena, no se registraron heridos de gravedad, lo que fue calificado como un verdadero milagro por testigos del hecho.

Por motivos que aún se intentan establecer, un automóvil perdió el control tras una colisión y terminó volcado sobre uno de sus laterales, en medio de la calzada. El siniestro ocurrió en una zona de alto tránsito, incluso en horarios nocturnos, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos.

“Escuchamos un golpe muy fuerte y cuando salimos vimos el auto dado vuelta. Pensamos lo peor, pero por suerte los ocupantes estaban conscientes”, relató un vecino de la cuadra, que fue uno de los primeros en asistir tras el choque.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos policiales y personal de emergencias, que trabajaron para asegurar la zona y asistir a las personas involucradas. Según se informó, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad, aunque algunos fueron atendidos de manera preventiva.

Como consecuencia del accidente, la calle 8 permanece cortada entre 57 y 58, mientras se realizan las tareas de remoción del vehículo y peritajes correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro. Desde las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y circular con precaución.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo

Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios

Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores

VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Información General
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Deportes
Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Los desafíos de 2026 - Estudiantes
La cara menos visible de la pretemporada de Boca
Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay
La Ciudad
El primer domingo del 2026 estará agradable en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy domingo con el diario EL DIA 
Bailes, abrazos y festejos de un grupo de venezolanos en La Plata
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
Espectáculos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
El arte de amar: “Bridgerton” y la fórmula que enamoró al mundo
“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla