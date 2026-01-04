Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”

Nicolás Maduro pasó la primer noche preso en la cárcel de Nueva York
La expresidenta calificó el operativo como ilegal y aseguró que el verdadero objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva de petróleo convencional.
Escuchar esta nota
La expresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio tras la captura de Nicolás Maduro, calificando el accionar de Estados Unidos como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, advirtió que la administración de Donald Trump "volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".
Según publicó en sus redes sociales, Kirchner vinculó el operativo militar con la histórica política del "Gran Garrote" (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado "atraso económico y social" en la región.
En su descargo, la dirigente peronista desestimó las justificaciones oficiales de Washington sobre la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática:
La política del "Gran Garrote" (Big Stick) hace referencia a la diplomacia estadounidense de principios del siglo XX, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt. Se basaba en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos, legitimando acciones unilaterales bajo el pretexto de mantener el orden en el hemisferio.
Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.
En el pasado, la…— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026
