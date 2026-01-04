El pozo sin fin en el centro de La Plata

Vecinos de Plaza Mateu reclaman al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por un pozo de una enorme profundidad en medio de la calle, a metros de una escuela.

Se ubica en diagonal 73 entre 64 y 64 “antes de la panadería El Grillo”. Tal y como se puede observar, de tal magnitud es el pozo que se puede ver la pronunciada profundidad, provocando un peligro inminente para los transeúntes.