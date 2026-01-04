Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

El pozo sin fin en el centro de La Plata

El pozo sin fin en el centro de La Plata
4 de Enero de 2026 | 16:21

Escuchar esta nota

Vecinos de Plaza Mateu reclaman al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por un pozo de una enorme profundidad en medio de la calle, a metros de una escuela.

Se ubica en diagonal 73 entre 64 y 64 “antes de la panadería El Grillo”. Tal y como se puede observar, de tal magnitud es el pozo que se puede ver la pronunciada profundidad, provocando un peligro inminente para los transeúntes. 

 

