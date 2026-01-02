Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Moverse en auto en la Autopista Buenos Aires La Plata o en las rutas hacia la Costa Atlántica será sensiblemente es más caro a partir de este verano. Desde mañana, llegar a Mar del Plata en auto desde La Plata demandará alrededor de $27.000 solo en peajes para los vehículos particulares.
El recorrido incluye dos estaciones clave -Samborombón y Maipú- donde los autos de categoría 2 (dos ejes) deberán pagar $14.000 en cada barrera. A esto se suman los valores actualizados en la Autopista Buenos Aires-La Plata, que también registró incrementos de cara a la temporada alta.
CUÁNTO CUESTA CIRCULAR POR LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA
En la Autopista Buenos Aires - La Plata, los valores varían según categoría del vehículo y franja horaria. En las estaciones Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, en sentido ascendente, las motos (categoría 1) pagan $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese horario, mientras que la categoría 2 (autos) abona $2.700 y $2.200 respectivamente.
En el caso de vehículos de mayor porte, los valores escalan de forma considerable: la categoría 5 alcanza los $10.700 en hora pico y la categoría 7 llega a $16.000. Estas tarifas impactan especialmente en quienes utilizan la traza de manera frecuente o realizan viajes largos.
TARIFAS EN VILLA ELISA, QUILMES, BERAZATEGUI Y BERNAL
En la estación de peaje de Villa Elisa, las motos pagan entre $600 y $700 según el horario, mientras que la categoría 2 (autos) oscila entre $1.200 y $1.400. Las categorías más altas superan los $8.000 en hora pico.
En tanto, en las estaciones de Quilmes, Berazategui y Bernal, los valores para motos van de $800 a $1.000, y para la categoría 2 (autos) de $1.500 a $1.900. En estos peajes, los vehículos pesados pueden llegar a pagar hasta $11.200 en hora pico.
LOS PEAJES DEL SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLÁNTICO
El mayor impacto para quienes viajan a la Costa se da en el Sistema Vial Integrado del Atlántico. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, los autos de categoría 1 pagan $7.000, mientras que la categoría 2 asciende a $14.000.
Las categorías superiores alcanzan cifras mucho más elevadas: $20.900 para la categoría 4, $27.900 para la 5 y $34.900 para la 6, consolidando a estos peajes como los más caros del corredor hacia la Costa Atlántica.
MADARIAGA Y MAR CHIQUITA: OTROS COSTOS A TENER EN CUENTA
En la estación de peaje de Madariaga, los autos pagan $3.000 y la categoría 2 $5.900. En Mar Chiquita, en tanto, los valores suben a $3.300 para la categoría 1 y $6.500 para la categoría 2.
Así, el esquema completo de peajes configura un escenario de alto costo para quienes planean viajar en auto durante el verano, especialmente en trayectos largos como el que conecta La Plata con Mar del Plata.
