Un violento accidente de tránsito ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Ensenada, cuando un joven que circulaba a bordo de un vehículo marca Volkswagen modelo Gol de color gris perdió el control del vehículo e impactó contra tres autos que se encontraban estacionados. A pesar de la magnitud del choque, no se registraron personas heridas, en un hecho que fue calificado como un verdadero milagro por los vecinos de la cuadra.

Según relataron testigos del lugar, el conductor habría estado bajo los efectos de una presunta ingesta alcohólica al momento del siniestro, aunque esta versión aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades. El impacto provocó importantes daños materiales en los vehículos afectados y generó alarma entre los frentistas.

“Escuchamos un estruendo tremendo y salimos enseguida. Podría haber sido una tragedia porque siempre hay gente en la vereda”, contó un vecino, todavía conmocionado por lo ocurrido.

Tras el accidente, personal policial y de tránsito acudió al lugar para asistir al conductor, ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes. El joven fue sometido a controles preventivos, mientras se intenta establecer con precisión cómo se produjo el choque.

El hecho reavivó el reclamo vecinal por mayores controles de tránsito, especialmente durante la noche y la madrugada, para evitar este tipo de situaciones que, aunque esta vez no dejaron víctimas, podrían haber tenido consecuencias mucho más graves.