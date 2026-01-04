La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV

Mientras los fanáticos del deporte aguardan con ansias el inicio de la actividad nacional, el primer domingo del año se llena de eventos internacionales. El calendario, que nos trae un poco de alivio, tiene de todo con mucha presencia argentina: desde partidos de ligas oficiales hasta nuevos torneos de fútbol 7.

Ahora, ante el inminente fresco de verano, solo resta abrir la ventana y prepararse los mates en el sillón.

SERIE A

11:00: Fiorentina vs Cremonese | ESPN / DISNEY + PREMIUM

14:00: Hellas Verona vs Torino | ESPN / DISNEY + PREMIUM

16:45: Internazionale vs Bologna | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO

PREMIER LEAGUE

9:30: Leeds United vs Manchester United | ESPN / DISNEY + PREMIUM

12:00: Newcastle United vs Crystal Palace | ESPN / DISNEY + PREMIUM

12:00: Tottenham Hotspur vs Sunderland | ESPN / DISNEY + PREMIUM

12:00: Everton vs Brentford | ESPN / DISNEY + PREMIUM

12:00: Fulham vs Liverpool | ESPN / DISNEY + PREMIUM

14:30: Manchester City vs Chelsea | ESPN / DISNEY + PREMIUM

LA LIGA

10:00: Sevilla vs Levante | ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM / DGO

12:15: Real Madrid vs Real Betis | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO

14:30: Alavés vs Real Oviedo | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM / DGO

17:00: Real Sociedad vs Atlético de Madrid | DSPORTS / DGO

LIGUE 1

11:00: Marseille vs Nantes | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM / DGO

13:15: Lorient vs Metz | ESPN / DISNEY + PREMIUM

13:15: Le Havre vs Angers | ESPN / DISNEY + PREMIUM

13:15: Brest vs Auxerre | ESPN / DISNEY + PREMIUM

17:00: Paris Saint-Germain vs Paris FC | ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM / DGO

KINGS WORLD CUP NATIONS

14:00: India vs Indonesia | ESPN 4 / DISNEY + PREMIUM

15:00: Polonia vs Argelia | ESPN / DISNEY + PREMIUM

16:00: Alemania vs Argentina | ESPN / DISNEY + PREMIUM

17:00: Qatar vs Perú | ESPN / DISNEY + PREMIUM

18:00: Marruecos vs Colombia | ESPN / DISNEY + PREMIUM