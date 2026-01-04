Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
4 de Enero de 2026 | 09:26

Escuchar esta nota

Mientras los fanáticos del deporte aguardan con ansias el inicio de la actividad nacional, el primer domingo del año se llena de eventos internacionales. El calendario, que nos trae un poco de alivio, tiene de todo con mucha presencia argentina: desde partidos de ligas oficiales hasta nuevos torneos de fútbol 7.

Ahora, ante el inminente fresco de verano, solo resta abrir la ventana y prepararse los mates en el sillón.

SERIE A
11:00: Fiorentina  vs Cremonese | ESPN / DISNEY + PREMIUM
14:00: Hellas Verona vs Torino | ESPN / DISNEY + PREMIUM
16:45: Internazionale vs Bologna | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO

PREMIER LEAGUE
9:30: Leeds United vs Manchester United | ESPN / DISNEY + PREMIUM
12:00: Newcastle United vs Crystal Palace | ESPN / DISNEY + PREMIUM
12:00: Tottenham Hotspur vs Sunderland | ESPN / DISNEY + PREMIUM
12:00: Everton vs Brentford | ESPN / DISNEY + PREMIUM
12:00: Fulham vs Liverpool | ESPN / DISNEY + PREMIUM
14:30: Manchester City vs Chelsea | ESPN / DISNEY + PREMIUM

LA LIGA
10:00: Sevilla vs Levante | ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM / DGO
12:15: Real Madrid vs Real Betis | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO
14:30: Alavés vs Real Oviedo | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM / DGO
17:00: Real Sociedad vs Atlético de Madrid | DSPORTS / DGO

LIGUE 1
11:00: Marseille vs Nantes | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM / DGO
13:15: Lorient vs Metz | ESPN / DISNEY + PREMIUM
13:15: Le Havre vs Angers | ESPN / DISNEY + PREMIUM
13:15: Brest vs Auxerre | ESPN / DISNEY + PREMIUM
17:00: Paris Saint-Germain vs Paris FC | ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM / DGO

KINGS WORLD CUP NATIONS
14:00: India vs Indonesia | ESPN 4 / DISNEY + PREMIUM
15:00: Polonia vs Argelia | ESPN / DISNEY + PREMIUM
16:00: Alemania vs Argentina | ESPN / DISNEY + PREMIUM
17:00: Qatar vs Perú | ESPN / DISNEY + PREMIUM
18:00: Marruecos vs Colombia | ESPN / DISNEY + PREMIUM

