La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV

Nicolás Maduro pasó la primer noche preso en la cárcel de Nueva York
Mientras los fanáticos del deporte aguardan con ansias el inicio de la actividad nacional, el primer domingo del año se llena de eventos internacionales. El calendario, que nos trae un poco de alivio, tiene de todo con mucha presencia argentina: desde partidos de ligas oficiales hasta nuevos torneos de fútbol 7.
Ahora, ante el inminente fresco de verano, solo resta abrir la ventana y prepararse los mates en el sillón.
SERIE A
11:00: Fiorentina vs Cremonese | ESPN / DISNEY + PREMIUM
14:00: Hellas Verona vs Torino | ESPN / DISNEY + PREMIUM
16:45: Internazionale vs Bologna | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO
PREMIER LEAGUE
9:30: Leeds United vs Manchester United | ESPN / DISNEY + PREMIUM
12:00: Newcastle United vs Crystal Palace | ESPN / DISNEY + PREMIUM
12:00: Tottenham Hotspur vs Sunderland | ESPN / DISNEY + PREMIUM
12:00: Everton vs Brentford | ESPN / DISNEY + PREMIUM
12:00: Fulham vs Liverpool | ESPN / DISNEY + PREMIUM
14:30: Manchester City vs Chelsea | ESPN / DISNEY + PREMIUM
LA LIGA
10:00: Sevilla vs Levante | ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM / DGO
12:15: Real Madrid vs Real Betis | ESPN / DISNEY + PREMIUM / DGO
14:30: Alavés vs Real Oviedo | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM / DGO
17:00: Real Sociedad vs Atlético de Madrid | DSPORTS / DGO
LIGUE 1
11:00: Marseille vs Nantes | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM / DGO
13:15: Lorient vs Metz | ESPN / DISNEY + PREMIUM
13:15: Le Havre vs Angers | ESPN / DISNEY + PREMIUM
13:15: Brest vs Auxerre | ESPN / DISNEY + PREMIUM
17:00: Paris Saint-Germain vs Paris FC | ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM / DGO
KINGS WORLD CUP NATIONS
14:00: India vs Indonesia | ESPN 4 / DISNEY + PREMIUM
15:00: Polonia vs Argelia | ESPN / DISNEY + PREMIUM
16:00: Alemania vs Argentina | ESPN / DISNEY + PREMIUM
17:00: Qatar vs Perú | ESPN / DISNEY + PREMIUM
18:00: Marruecos vs Colombia | ESPN / DISNEY + PREMIUM
