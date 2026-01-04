Motochorros tiraron a matar para robar un auto

El auto terminó con impactos de bala en el parabrisas y el capot / web

Un dramático episodio ocurrido en las últimas horas volvió a encender las alarmas en La Plata, cuando una mujer fue atacada a balazos durante un intento de robo mientras circulaba en su auto a pocas cuadras del Parque Saavedra. El hecho se registró en inmediaciones de calle 62, entre 15 y 16.

Según la denuncia, la víctima conducía un Peugeot 208 cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una moto: vestidos de oscuro, los sospechosos se aproximaron al vehículo y le gritaron “quedate quieta”. Casi de inmediato, la conductora escuchó una detonación, lo que la llevó a acelerar para escapar.

La persecución continuó durante varias cuadras. De acuerdo al relato, los atacantes siguieron al automóvil desde el lado del acompañante y efectuaron nuevos disparos mientras la mujer intentaba huir. En medio de la fuga, escuchó varias detonaciones más y el estallido de vidrios, hasta que logró perder de vista a los agresores tras llegar a una plaza.

Minutos después, la víctima denunció el caso. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron al menos dos impactos de bala en el parabrisas y otro en el capot. Pese a la gravedad del ataque, la conductora resultó ilesa.