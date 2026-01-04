Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió

Romina Gaetani vuelve a subirse a los escenarios tras el grave episodio de violencia de género que vivió con su pareja a finales de diciembre pasado. Se trata de una colaboración conjunta entre Gaetani y la banda, anunciaron que será invitada especial en el primer “Lunes Bomba” del año junto a La Bomba de Tiempo, el próximo 5 de enero, en un show al aire libre en el patio del Konex.

Desde la organización celebraron su participación con un mensaje en redes. “Arrancamos el año con una invitada de lujo. @rominagaetani se suma a nuestro ritual de ritmo, encuentro y baile”.

El 29 de diciembre pasado, Luis Cavanagh la agredió físicamente en su casa ubicada en el Tortugas Country Club, en Pilar. El hecho salió a la luz tras un llamado al 911 que activó la intervención policial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la actriz se encontraba alterada y con lesiones visibles.

Según relató la propia Gaetani, la relación estaba atravesada por actitudes violentas vinculadas a episodios de celos. Tras la agresión, fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Central de Pilar, donde los médicos confirmaron golpes en brazos y cadera y pusieron en marcha el protocolo correspondiente para estos casos.