Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este

“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
4 de Enero de 2026 | 17:08

Escuchar esta nota

El ex entrenador de River, Martín Demichelis, vuelve al ojo de la tormenta. Ángel de Brito expuso una conversación privada entre el ex jugador y la modelo Camila Debenedetti. Mientras Evangelina Anderson cierra las puertas a una reconciliación, los rumores de infidelidad y nuevos romances no dan tregua.

De esta manera, la soltería de  Demichelis parece estar lejos de la tranquilidad. En las últimas horas, estalló una nueva bomba mediática tras la filtración de un chat que el exfutbolista habría mantenido con la modelo Camila Debenedetti. 

Fue el periodista Ángel de Brito quien, a través de sus redes, mostró la captura del mensaje enviado desde la cuenta oficial de "Micho". “Cami, me encantas nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”, dicen los mensajes atribuidos al ex River.

Según trascendió, Debenedetti no tuvo interés en seguir el juego del DT y decidió entregar el material al conductor de LAM. En tanto, no es el primer nombre que surge, ya que semanas atrás se lo vinculó al entrenador con Ailín Rossetti en Mendoza.

Actualmente, Demichelis se encuentra en Punta del Este con sus hijos, intentando esquivar los flashes que ahora lo persiguen más que nunca. Por su parte, Evangelina Anderson se mostró tajante al ser consultada sobre una posible vuelta: una reacción efusiva que dejó en claro que la herida de la separación sigue abierta y, por ahora, sin retorno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica

Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Corina Machado aseguró que “llegó la hora de la libertad”

Los desafíos de 2026 - Estudiantes
Últimas noticias de Espectáculos

Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió

Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos

Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
La Ciudad
FOTOS Y VIDEO | Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Verón
En Villa Elvira, falta agua en las casas, sobra en las calles y veredas
En La Plata, los residentes venezolanos se vuelven a concentrar en Plaza Moreno
Se fue el calor en La Plata pero el flagelo por la falta de agua sigue
Agujero negro: alerta por el pozo sin fin en una de las diagonales de La Plata
Policiales
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Información General
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
FOTOS Y VIDEO | Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Verón
Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial
Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla