Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Claudio Tapia y Pablo Toviggino arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial

Bajo el formato de una “jornada de capacitación”, la conducción de la AFA organizó para el 7 de febrero un masivo encuentro de dirigentes, ligas y clubes en el predio de Ezeiza

Claudio Tapia y Pablo Toviggino arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial
4 de Enero de 2026 | 18:39

Escuchar esta nota


El próximo 7 de febrero, en el predio que la AFA posee en Ezeiza, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino encabezarán el denominado “Tercer Encuentro de Dirigentes 2026”, una actividad presentada formalmente como jornada de capacitación, pero que en los hechos funcionará como una demostración de fuerza política de la actual conducción.

La convocatoria llega en un momento sensible para la cúpula de la AFA, apuntada por la justicia en medio de distintas denuncias, y se apoya en el intento de lograr una masiva movilización de dirigentes de clubes y ligas de todo el país, citados explícitamente “a bancar la conducción”.

Según los mensajes internos que circularon entre dirigentes del fútbol, la consigna fue clara: estar presentes para mostrar respaldo, en un evento cuidadosamente organizado para exhibir volumen, alineamiento y control territorial.

La logística

La organización del encuentro muestra una escala poco habitual incluso para eventos institucionales del fútbol argentino. De acuerdo a la comunicación enviada a ligas y federaciones, el listado de acreditados ya supera las 12.000 personas y aún no se encuentra cerrado.

El predio contará con dos ingresos diferenciados, uno principal y otro trasero, con coordinación junto al Municipio de Ezeiza y la APREVIDE para ordenar el estacionamiento de micros, combis y vehículos particulares. El acceso estará estrictamente limitado a quienes cuenten con acreditación previa, que debe solicitarse por correo electrónico o vía WhatsApp.

LE PUEDE INTERESAR

Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Verón

Incluso, ante la magnitud de la convocatoria, la AFA resolvió adelantar la apertura del predio: aunque el inicio estaba previsto para las 16, las puertas podrían abrirse desde las 14 para facilitar el ingreso y evitar demoras.

Scaloni, Aimar y el blindaje simbólico

Uno de los puntos centrales del encuentro sería la participación de Lionel Scaloni, Pablo Aimar y otros integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina, una presencia que, en caso de confirmarse, buscaría aportar legitimidad simbólica y deportiva al evento.

La decisión de tratar de incluir figuras respetadas del fútbol argentino no es un detalle menor: funciona como un escudo institucional que mezcla gestión dirigencial con los éxitos deportivos, diluyendo deliberadamente las fronteras entre el respaldo a un proyecto futbolístico y el apoyo político a dirigentes investigados.

Más allá del formato elegido, el encuentro vuelve a exponer una práctica recurrente dentro de la AFA: el arrastre de clubes, ligas e instituciones del fútbol argentino para respaldar a la conducción central en momentos de crisis o cuestionamiento judicial.

Para muchos dirigentes del interior y del ascenso, la asistencia no es leída como una adhesión voluntaria sino como parte de una lógica de disciplinamiento, donde la dependencia económica, deportiva o administrativa de la AFA limita cualquier margen de disidencia pública.

En ese esquema, el fútbol aparece una vez más como herramienta de protección corporativa, utilizada para enviar un mensaje tanto hacia la Justicia como hacia el interior del propio sistema: la conducción sigue intacta y rodeada.

Fútbol, poder y Justicia

El “Tercer Encuentro de Dirigentes” no es, en ese sentido, un hecho aislado, sino una postal conocida del funcionamiento del poder en el fútbol argentino: cuando la conducción es cuestionada, el aparato se activa.

Mientras las investigaciones judiciales avanzan por los carriles institucionales, la AFA apuesta a una demostración de fuerza política, apoyada en la masividad, la épica deportiva reciente y la dificultad estructural de los clubes para despegarse del poder central.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica

Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Corina Machado aseguró que “llegó la hora de la libertad”

Los desafíos de 2026 - Estudiantes
Últimas noticias de Deportes

Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”

VIDEO. Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Verón

¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos

La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
La Ciudad
En Villa Elvira, falta agua en las casas, sobra en las calles y veredas
En La Plata, los residentes venezolanos se vuelven a concentrar en Plaza Moreno
Se fue el calor en La Plata pero el flagelo por la falta de agua sigue
Agujero negro: alerta por el pozo sin fin en una de las diagonales de La Plata
VIDEO. Los Reyes Magos llegan este domingo de la mano de Estudiantes y con presencia de Verón
Policiales
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Política y Economía
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
Del lado de Trump: Milei apoyó la captura de Maduro
El peronismo condenó la detención de Maduro
Espectáculos
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla