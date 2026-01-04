

El próximo 7 de febrero, en el predio que la AFA posee en Ezeiza, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino encabezarán el denominado “Tercer Encuentro de Dirigentes 2026”, una actividad presentada formalmente como jornada de capacitación, pero que en los hechos funcionará como una demostración de fuerza política de la actual conducción.

La convocatoria llega en un momento sensible para la cúpula de la AFA, apuntada por la justicia en medio de distintas denuncias, y se apoya en el intento de lograr una masiva movilización de dirigentes de clubes y ligas de todo el país, citados explícitamente “a bancar la conducción”.

Según los mensajes internos que circularon entre dirigentes del fútbol, la consigna fue clara: estar presentes para mostrar respaldo, en un evento cuidadosamente organizado para exhibir volumen, alineamiento y control territorial.

La logística

La organización del encuentro muestra una escala poco habitual incluso para eventos institucionales del fútbol argentino. De acuerdo a la comunicación enviada a ligas y federaciones, el listado de acreditados ya supera las 12.000 personas y aún no se encuentra cerrado.

El predio contará con dos ingresos diferenciados, uno principal y otro trasero, con coordinación junto al Municipio de Ezeiza y la APREVIDE para ordenar el estacionamiento de micros, combis y vehículos particulares. El acceso estará estrictamente limitado a quienes cuenten con acreditación previa, que debe solicitarse por correo electrónico o vía WhatsApp.

Incluso, ante la magnitud de la convocatoria, la AFA resolvió adelantar la apertura del predio: aunque el inicio estaba previsto para las 16, las puertas podrían abrirse desde las 14 para facilitar el ingreso y evitar demoras.

Scaloni, Aimar y el blindaje simbólico

Uno de los puntos centrales del encuentro sería la participación de Lionel Scaloni, Pablo Aimar y otros integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina, una presencia que, en caso de confirmarse, buscaría aportar legitimidad simbólica y deportiva al evento.

La decisión de tratar de incluir figuras respetadas del fútbol argentino no es un detalle menor: funciona como un escudo institucional que mezcla gestión dirigencial con los éxitos deportivos, diluyendo deliberadamente las fronteras entre el respaldo a un proyecto futbolístico y el apoyo político a dirigentes investigados.

Más allá del formato elegido, el encuentro vuelve a exponer una práctica recurrente dentro de la AFA: el arrastre de clubes, ligas e instituciones del fútbol argentino para respaldar a la conducción central en momentos de crisis o cuestionamiento judicial.

Para muchos dirigentes del interior y del ascenso, la asistencia no es leída como una adhesión voluntaria sino como parte de una lógica de disciplinamiento, donde la dependencia económica, deportiva o administrativa de la AFA limita cualquier margen de disidencia pública.

En ese esquema, el fútbol aparece una vez más como herramienta de protección corporativa, utilizada para enviar un mensaje tanto hacia la Justicia como hacia el interior del propio sistema: la conducción sigue intacta y rodeada.

Fútbol, poder y Justicia

El “Tercer Encuentro de Dirigentes” no es, en ese sentido, un hecho aislado, sino una postal conocida del funcionamiento del poder en el fútbol argentino: cuando la conducción es cuestionada, el aparato se activa.

Mientras las investigaciones judiciales avanzan por los carriles institucionales, la AFA apuesta a una demostración de fuerza política, apoyada en la masividad, la épica deportiva reciente y la dificultad estructural de los clubes para despegarse del poder central.