Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn aloja al mandatario. El penal, denunciado por condiciones inhumanas, recibió a figuras del crimen global.

Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
4 de Enero de 2026 | 09:31

Escuchar esta nota

Nicolás Maduro ha sido trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida coloquialmente como un "infierno en la Tierra" debido a su pésima reputación y duras condiciones de vida. El mandatario venezolano comparte ahora el destino de reclusos de alto perfil que pasaron por sus celdas, como el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según se supo, el penal alberga actualmente a unos 1.200 internos que esperan juicio, entre ellos el rapero Sean 'Diddy' Combs y el presunto líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada.

Una lista de reclusos "célebres" y peligrosos

El MDC de Brooklyn ha sido el lugar de reclusión temporal para figuras centrales del crimen organizado y la política internacional:

  • Narcotráfico y Política: Además de "El Chapo" y "El Mayo", allí estuvo detenido el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exsecretario de seguridad mexicano Genaro García Luna, quien denunció haber presenciado homicidios y apuñalamientos dentro del penal.
  • Caso Epstein: La británica Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, calificó las condiciones como "inhumanas, crueles y degradantes", llegando a comparar su celda con la de Hannibal Lecter.
  • Casos Recientes: En 2024 se sumó Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

Condiciones de vida extremas

El exasesor de Donald Trump, Michael Cohen, quien estuvo recluido allí en 2020, describió el lugar como "repugnante". Según su testimonio, los reclusos duermen en camas de acero con colchones de una pulgada y media, sin almohada y en celdas reducidas de ocho por diez pies.

La infraestructura del lugar ha sido objeto de demandas colectivas. En 2019, una falla dejó a los presos sin electricidad ni calefacción durante siete días en pleno invierno, con temperaturas de quince grados bajo cero, lo que derivó en una indemnización millonaria por parte del Estado.

¿Cómo es por dentro la cárcel donde está Maduro?

LE PUEDE INTERESAR

Nicolás Maduro pasó la primer noche preso en la cárcel de Nueva York

LE PUEDE INTERESAR

El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro

El MDC de Brooklyn es una prisión federal de seguridad administrativa que alberga a detenidos en espera de juicio. Es conocida por sus condiciones severas, descritas por exreclusos como "inhumanas". Las celdas son pequeñas (aprox. 2.5 x 3 metros), con mobiliario de acero y colchones delgados. La instalación ha enfrentado denuncias por falta de personal, violencia interna, acceso limitado a servicios médicos y fallas en la infraestructura básica como la calefacción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Corina Machado tendrá que negociar con el chavismo

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Nicolás Maduro pasó la primer noche preso en la cárcel de Nueva York

Los desafíos de 2026 - Gimnasia

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de El Mundo

Nicolás Maduro pasó la primer noche preso en la cárcel de Nueva York

El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro, en un centro de máxima seguridad

VIDEO. Cacería nocturna: cómo fue el operativo para atrapar a Maduro
Información General
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Los desafíos de 2026 - Estudiantes
La cara menos visible de la pretemporada de Boca
Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay
Policiales
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla