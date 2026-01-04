Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

“Yo hablo con Kim todos los días”, dice Marcos Gómez, el papá de la nena de 7 años que en febrero de 2025 fue asesinada por dos menores que le robaron el auto a su mamá y se volvieron protagonistas del crimen más conmovedor del año que acaba de terminar. “Le pido que me ayude a encontrar el sentido, las ganas de vivir, de soñar”.

El paso del tiempo, para Marcos, no ordenó nada: apenas le enseñó a sobrevivir. Las Fiestas, los rituales familiares, los actos escolares, los partidos en el club. Todo duele mucho más en estas fechas, por la fuerza de la ausencia.

De eso, de la causa y también del futuro habló en una entrevista con EL DIA, que se grabó horas antes de que ardiera el muñeco que el grupo Gaam Drako levantó en 72 entre 16 y 17, en homenaje a Kim. Un capibara gigante con una mariposa en la nariz, al que le sumaron dibujos y cartitas que la familia, amigos y vecinos escribieron en su homenaje.

¿Por qué un capibara? Kim los dibujaba una y otra vez, junto con mariposas y referencias a la familia. “Por ahí escucho que los adultos dicen ‘díganle carpincho’, pero los chicos los reconocen por esa palabra. A ella le encantaban, tenía peluches y stickers que pegaba en todos lados” y siguen ahí. “También tenía algo especial con las mariposas -agrega-; donde íbamos, venían y se le posaban”.

Aunque Marcos nunca participó del armado de los muñecos, no dudó en acercarle la idea al emblemático grupo de muñequeros platenses, mientras imaginaba qué podría regalarle al recuerdo de su hija: “A Kim le encantaban”, confirma; “y quedó perfecto”.

“Quizás lo puedas ver desde arriba. No sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere y que te recuerda va a estar ahí”, escribió Marcos en redes sociales.

LA TRAGEDIA

A las 20.11 del 25 de febrero de 2025, Florencia Barbosa frenó su Fiat Palio rojo en el semáforo de 25 y 72. Dos ladrones las cruzaron para robarles. Florencia se bajó del auto y ellos aceleraron, pero Kim, que iba en el asiento trasero, no pudo bajarse del todo: se enganchó con el cinturón de seguridad y los delincuentes la arrastraron durante 15 cuadras.

Florencia corrió desesperada detrás del coche. Una cámara de seguridad registró esa escena desgarradora. El Palio aceleró, dobló hacia la avenida de circunvalación y desapareció. Un patrullero levantó a la madre y arrancó una persecución, a la que se sumaron un repartidor de Pedidos Ya y un Peugeot blanco. El recorrido terminó en 28 y 82, cuando el auto chocó contra un poste de luz y volcó. Kim murió como consecuencia de múltiples fracturas. Los criminales intentaron escapar.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo con helicópteros y rastrillajes, hasta que los capturaron cerca de la medianoche. Tenían 14 y 17 años.

“BUSCO JUSTICIA”

Marcos eligió involucrarse activamente en el seguimiento de la causa. Mientras Florencia transita el duelo con un perfil bajo, él se volvió presencia en las audiencias, en los pasillos judiciales, en los medios. “No busco venganza -aclara-; busco justicia. Y que esto no le pase a nadie más”.

La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo. El adolescente que tenía 17 años al momento del hecho (acaba de cumplir 18) y será sometido a juicio oral durante 2026, bajo el régimen penal juvenil. El otro joven, de 14 años, fue declarado inimputable por su edad y permanece bajo la órbita del Organismo Provincial de Niñez. Dos situaciones procesales distintas para un mismo hecho (ver aparte).

El menor de 14 es inimputable, pero permanece bajo una medida de seguridad

Marcos reconoce que atravesar la primera Navidad y el primer fin de año sin su hija fue una prueba extrema. Usa una sola palabra: sobrevivir. “Me cuesta un montón”, dice. “Hubo dos eventos a los que no pude ir: el cierre de gimnasia artística que ella hacía y el del club infantil donde colaboro. Me sentía tan triste que no quería que los chicos me vieran así”.

“Estos días estuvieron muy atravesados por la memoria”, cuenta. “Armar el arbolito, jugar con ellos, recorrer los muñecos. Hay una magia que los adultos perdemos, pero que con los chicos vuelve”, explica.

“FALTA DE OPORTUNIDADES”

Explicarle lo ocurrido a Ciro, el hermano mayor de Kim, fue uno de los mayores desafíos. “Cada uno tiene su perspectiva y yo opté por el camino de que crezca sin odio. Él sabe todo, porque con internet no podés ocultarle nada y además se habla en la escuela, en el entrenamiento de fútbol”, reflexiona Marcos, aclarando que, más allá de lo que se diga y “lo que cometieron”, siempre trató “con mucho respeto a estos chicos”. Habla de los asesinos de su hija.

“Pero no toda la gente piensa igual y no quería eso para Ciro. Le expliqué que eran chicos que no tuvieron las oportunidades que él tiene: sus padres, amigos, escuela, fútbol. El lo entendió y eso a mí me tiene tranquilo”. Retomar la rutina de ir a buscarlo al colegio fue otra prueba difícil. “Antes volvíamos tres”, dice, y ahora son dos. Kim también lo acompañaba al club Real Infantil, donde Ciro juega al fútbol. El chiquito, que la extraña mucho, atraviesa su propio duelo, a su modo.

Cuando habla de falta de oportunidades, no se refiere a carencias de dinero, trabajo o estudio. Habla de situaciones de violencia arraigadas en el círculo más íntimo. “Yo me crié en la misma pobreza y no me crié mal. Uno elige”. Con el tiempo, Marcos fue conociendo las historias de los dos adolescentes involucrados en el crimen. “No es para justificarlos”, aclara, “pero estos chicos vivían en la violencia dentro de la casa, la familia, era lo único que consumían. Entonces, ¿qué podemos esperar?”

El mayor de los dos detenidos ya tiene 18 años. Será juzgado como menor

“Yo los investigué, me metí en sus vidas, fui al barrio de donde vienen y hablé con el padre del mayor”. Después de que ocurrió el caso este hombre apareció en los medios condenando lo que había hecho su hijo. Es un comerciante de barrio al que Marcos le pidió que acercara un capibara en homenaje a Kim. “Me equivoqué con él. Nunca se acercó”.

Sobre la causa judicial, sabe que el menor inimputable no puede permanecer institucionalizado más allá de los 18 años y está convencido de que ni siquiera quedará bajo la medida de resguardo hasta esa edad. “Lo que me duele es que pase tanto tiempo en un lugar donde no le enseñan nada, no le dan ni una herramienta. Lo están encerrando, ¿con qué fin?”, se pregunta. El juicio al mayor comenzará después de su cumpleaños. “Va a ser difícil. Habrá que revivir todo. Pero hay que estar cuerdo y atento”.

Desde el primer momento, Florencia se resguardó en el silencio. Marcos, en cambio, eligió hablar. En una de sus primeras apariciones públicas pidió dibujos. “A mi hija le gustaba dibujar animalitos, así que cuando puedan, les pedimos que nos dibujen algo, que nos manden algo, porque al no tener más a mi hija que nos dibujaba, y no tener los dibujos de ella, me va a costar un montón. Entonces, préstenme un ratito el cariño de sus hijos, con algún dibujito, algún detallecito, háganmelo llegar como puedan”.

En todas las audiencias que se han hecho por el caso Marcos estuvo presente. “Al menos pude expresarme. Yo busco justicia, tuve la empatía de pedir que se tomen el tiempo para revisar la participación del menor (de los dos), cuando todavía no había pruebas fuertes, para no implicar a alguien que fuera inocente, pero después de haber visto todo, que fue partícipe necesario porque le abrió la puerta a Kim, me dolió un montón ver a chicos tan chicos sin arrepentimiento”.

“SI NO HACEMOS ALGO NO HAY SALIDA”

Hoy se involucra con áreas de Niñez y proyecta una fundación para clubes de fútbol. “El problema es tan grande que si no hacemos algo entre todos, no hay salida”.

“Quiero involucrarme para cambiar algo, porque hubo muchos indicios” en la historia de los menores que terminaron matando a Kim; “cuando los chicos tienen problemas en la escuela, cuando empiezan a delinquir con sus primeros asaltos, cuando sufren violencia la madre y el hermano, alguien se tienen que involucrar. Pasó lo que tenía que pasar”.

Mientras tanto, Marcos cuenta que habla con Kim “todos los días. Le pido perdón. Le pido que me ayude a encontrar el sentido”.

Eligió pasar las Fiestas más difíciles de su vida lejos de La Plata y cerca del mar. Aquí, a pocas cuadras de donde ocurrió la tragedia, en la madrugada del primer día del año el capibara con la mariposa rosa ardió y subió al cielo, iluminado por los fuegos y la luna llena.