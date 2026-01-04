Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

La postergación de la paritaria de diciembre, generó incertidumbre en sectores de docentes, estatales y judiciales bonaerenses. Aunque el Gobierno provincial apunta a la “asfixia financiera” del Ejecutivo nacional, los sindicatos insisten en el reclamo de convocatoria a negociación.

La relación entre los gremios estatales bonaerenses y el gobernador Axel Kicillof atraviesa uno de sus momentos más delicados. El atraso salarial, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de definiciones concretas sobre la recomposición de haberes encendieron las alarmas en los sindicatos que representan a trabajadores de la administración pública, la educación, la salud y el Poder Judicial.

Mientras algunos dirigentes gremiales canalizan su malestar con críticas al gobierno nacional de Javier Milei, otros ya advierten que la paciencia se agota y que podrían avanzar con medidas de fuerza si no hay respuestas en el corto plazo.

Desde el entorno del mandatario provincial insisten en que el escenario está condicionado por la “asfixia financiera” que sufre la Provincia a raíz de las políticas del Gobierno nacional. Sin embargo, la incertidumbre crece ante la falta de un aumento que recomponga de manera significativa los salarios, muy por detrás de la inflación.

Expectativa por una nueva convocatoria

El pasado 22 de diciembre, Kicillof mantuvo un encuentro con la dirigencia sindical para comunicarles que la negociación salarial se retomará en enero. Los gremios pretendían que el aumento se aplicara en diciembre y se pagara mediante una planilla complementaria, algo que finalmente fue descartado.

Además, el Ejecutivo provincial confirmó que no habrá bono de fin de año, aunque garantizó el pago del aguinaldo en tiempo y forma. De la reunión participaron el ministro de Economía, Pablo López; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Durante el encuentro, Kicillof reconoció “la compleja situación económica y financiera que estamos atravesando, producto de las decisiones y políticas del gobierno nacional”, y se comprometió a reabrir la paritaria 2025 durante las primeras semanas de enero.

Por su parte, López sostuvo que “sabemos del enorme esfuerzo de todos los trabajadores provinciales” y explicó que el objetivo del encuentro fue “transparentar la situación y mantener la paritaria abierta para retomarla en enero”.

La decisión de no otorgar un bono de fin de año fue un golpe duro para los gremios, que ya venían reclamando una recomposición salarial urgente. El plus, sumado al aguinaldo, era visto como una herramienta para amortiguar la pérdida del poder adquisitivo.

Para colmo, el sueldo anual complementario se pagó sobre el límite del plazo legal, entre el 18 y el 20 de diciembre, y la discusión salarial quedó postergada para enero. El último aumento recibido por los estatales bonaerenses fue en octubre y, en todo 2024, la mejora acumulada fue del 25,9%, frente a una inflación que se estima por encima del 30%.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— vienen reclamando desde fines de noviembre la reapertura de la paritaria.

Desde el entorno del gobernador admiten que la situación se ve atravesada no solo por el conflicto con la Casa Rosada, sino también por tensiones internas en el peronismo. “Los problemas no son solo con Milei, sino también con La Cámpora, que se presenta como aliada pero en la Legislatura muchas veces no acompaña los proyectos oficiales”, deslizó una fuente cercana al Ejecutivo.

A partir del lunes comenzará una semana decisiva para el gobierno provincial. Dilatar aún más la discusión salarial podría profundizar el conflicto con los gremios. Según trascendió, el Ejecutivo analiza distintas alternativas: desde compensar parcialmente la pérdida salarial de 2024 —estimada entre un 4% y un 5%— hasta el pago de sumas no remunerativas como “puente”, mientras se define un nuevo esquema de aumentos mensuales o bimestrales.