La Ciudad

VIDEO. Vecinos de Villa Castells llevan años sin agua: el reclamo que no cesa

4 de Enero de 2026 | 09:11

Escuchar esta nota

Desde hace años, los vecinos de Villa Castells padecen una problemática que se repite y se agrava con el paso del tiempo: la falta de suministro de agua potable. A pesar de múltiples reclamos y solicitudes ante las autoridades municipales y empresas responsables, la situación persiste, generando malestar y dificultades en la vida cotidiana de los habitantes del barrio.

Según los testimonios de los residentes, el problema no es reciente, sino que se ha prolongado por varios períodos, afectando tanto a familias como a comercios de la zona. La falta de agua constante obliga a muchas personas a tener que recurrir a alternativas costosas o poco prácticas para cubrir una necesidad básica.

"A nosotros no dan a veces un bidón de agua por día pero a veces no alcanza. Acá hay otro tema, no es solamente la presión, ahora tenemos que tener bomba. El peligro también que ABSA ignora es que el agua tiene arsénico", explicó un vecino de la calle 13 y 489, a pocas cuadras de la estación de trenes de Gonnet. 

Los vecinos cuentan que las quejas se han presentado en diferentes instancias, desde oficinas municipales hasta defensores del pueblo, pero hasta ahora no se han visto soluciones efectivas.

"Está es la casa de mi hijo que no tiene nunca agua en Villa Castells, pero yo vivo en Ringuelet, pago todas las facturas, no hacen las obras y no tengo agua directamente, sumado a las pérdidas de agua que están, duran un año, emparchan y luego se rompen de nuevo", declaró uno de los afectados, subrayando la sensación de abandono por parte de las autoridades.

La problemática no solo implica incomodidad: también acarrea problemas de higiene, impacto en la salud de los residentes y un gasto adicional en la compra de agua de terceros, algo que muchos consideran injusto ante la falta de respuesta institucional.

Las autoridades locales aún no brindaron una respuesta concreta sobre plazos ni soluciones definitivas para el barrio, algo que los vecinos esperan con urgencia ante un verano que ya comenzó con altas temperaturas.

