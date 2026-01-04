Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

4 de Enero de 2026 | 15:25

El nuevo año comenzó con una tragedia para una de las figuras más respetadas del cine. Victoria Kafka Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue declarada muerta el pasado jueves 1 de enero tras ser encontrada inconsciente en un hotel de California.

Los informes preliminares de las autoridades y las llamadas al servicio de emergencia sugieren una posible sobredosis, aunque la investigación oficial continúa abierta. 

El incidente se produjo durante la madrugada del jueves. Según los reportes policiales, Victoria fue localizada en uno de los pasillos del establecimiento. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron reanimarla.

De qué murió Victoria Kafka Jones

Medios especializados como TMZ y PEOPLE accedieron a las grabaciones del llamado de emergencia al 911, donde el caso fue catalogado inicialmente como una sobredosis.

El reporte menciona que la víctima presentaba cianosis (coloración azulada en la piel), un signo clínico de hipoxia severa o falta de oxígeno, lo cual suele estar asociado a cuadros de intoxicación aguda.

De todos modos, el Departamento de Policía de San Francisco y la oficina del Médico Forense trabajan en conjunto para determinar la causa exacta del fallecimiento. 

Si bien la principal hipótesis apunta a una muerte accidental por consumo de sustancias, las autoridades aclararon que por el momento, se ha descartado la participación de terceras personas, por lo que no hay sospechosos; y tampoco hubo signos de violencia, por lo que no se hallaron indicios de criminalidad en la escena del hallazgo.

El pedido de la familia Jones

A través de un breve pero sentido comunicado, la familia Jones rompió el silencio para agradecer el apoyo del público y solicitar distancia frente al dolor. "Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones", manifestaron, cerrando con un pedido explícito de privacidad y respeto para transitar este difícil proceso de duelo.

Victoria era una de las hijas del actor fruto de su matrimonio con Kimberlea Cloughley. Su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de condolencias por parte de colegas y fanáticos del protagonista de El fugitivo en redes sociales.

“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña

