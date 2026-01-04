Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo
Maduro preso en Nueva York: Trump quiere negociar con el chavismo
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
Motochorros le tiraron a matar a una mujer para robarle el auto en La Plata
VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata
Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
VIDEO. Vecinos de Villa Castells llevan años sin agua: el reclamo que no cesa
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Crece el reclamo por la acumulación de basura en el centro y los barrios de La Plata
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
El primer domingo del 2026 estará agradable en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El nuevo año comenzó con una tragedia para una de las figuras más respetadas del cine. Victoria Kafka Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue declarada muerta el pasado jueves 1 de enero tras ser encontrada inconsciente en un hotel de California.
Los informes preliminares de las autoridades y las llamadas al servicio de emergencia sugieren una posible sobredosis, aunque la investigación oficial continúa abierta.
El incidente se produjo durante la madrugada del jueves. Según los reportes policiales, Victoria fue localizada en uno de los pasillos del establecimiento. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron reanimarla.
Medios especializados como TMZ y PEOPLE accedieron a las grabaciones del llamado de emergencia al 911, donde el caso fue catalogado inicialmente como una sobredosis.
El reporte menciona que la víctima presentaba cianosis (coloración azulada en la piel), un signo clínico de hipoxia severa o falta de oxígeno, lo cual suele estar asociado a cuadros de intoxicación aguda.
De todos modos, el Departamento de Policía de San Francisco y la oficina del Médico Forense trabajan en conjunto para determinar la causa exacta del fallecimiento.
Si bien la principal hipótesis apunta a una muerte accidental por consumo de sustancias, las autoridades aclararon que por el momento, se ha descartado la participación de terceras personas, por lo que no hay sospechosos; y tampoco hubo signos de violencia, por lo que no se hallaron indicios de criminalidad en la escena del hallazgo.
A través de un breve pero sentido comunicado, la familia Jones rompió el silencio para agradecer el apoyo del público y solicitar distancia frente al dolor. "Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones", manifestaron, cerrando con un pedido explícito de privacidad y respeto para transitar este difícil proceso de duelo.
Victoria era una de las hijas del actor fruto de su matrimonio con Kimberlea Cloughley. Su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de condolencias por parte de colegas y fanáticos del protagonista de El fugitivo en redes sociales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí